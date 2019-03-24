Настольный теннис: офтальмологи рекомендуют

В спортзале Центра дополнительного образования «Созвездие» вот уже в шестой раз подряд состоялся межрайонный турнир по настольному теннису в честь Дня защитника Отечества (главный судья А.С. Гусев, секретарь П.М. Розов). На сей раз его организаторами выступили управление культуры, спорта и туризма администрации БМР, МАУ «Спортивная школа по игровым видам спорта» и ЦДО «Созвездие».



Чтобы помериться силами за теннисным столом и узнать, кто сегодня самый-самый в данном виде спорта, собрались 55 юных теннисистов, которые представляли 11 балашовских школ, а также теннисные секции Калининского и Самойловского районов. Поприветствовать спорсменов на торжественную церемонию открытия турнира пришел заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.П. Голов.

Соревнования проводились среди ребят в трёх возрастных группах. И надо заметить, во всех из них успешно выступили представители Балашовского района. Так, в младшей группе первое место занял Иван Вилков (СОШ №16). На вторую ступень пьедестала почета поднялся Никита Федулов (СОШ №5). Третьими призерами оказались Арина Гусева (гимназия им. Ю.А. Гарнаева) и Егор Дружин (СОШ №9).

В средней возрастной группе в своих номинациях выиграли победительница первенства Саратовской области Полина Маджуль и её брат Егор Маджуль из СОШ №16. Второе призовое место - у учащегося СОШ №6 Кирилла Юхманова. Третьими здесь стали Виктория Меринова (СОШ №5) и Владислав Ушаков (СОШ №12). В свою очередь в старшей возрастной группе второе место досталось Илье Егорову (СОШ №15), а третий приз - Алине Абросимовой из (СОШ №16).

По окончании соревнований все победители и призёры турнира были награждены медалями, кубками и грамотами управления культуры, спорта и туризма администрации района.

И ещё. В ходе беседы с корреспондентом «Балашовской правды» главный судья турнира А.С. Гусев призвал всех юных балашовцев заниматься спортом, физической культурой, всемерно приобщаться к здоровому образу жизни. Ведь тот же настольный теннис является одним из важных факторов формирования ЗОЖ. Дело в том, что именно теннис является отличным средством профилактики и преодоления различных офтальмологических недугов. Как отметил Алексей Сергеевич, даже врачи-офтальмологи рекомендуют детям, страдающим глазными болезнями, заниматься этим видом спорта. Более того, А.С. Гусев в своей практике уже многократно сталкивался с ситуацией, когда после начала занятий настольным теннисом у ребят радикально улучшалось зрение, и они буквально снимали свои очки, которые им уже были ни к чему.

Ну, а заниматься настольным теннисом можно в ЦДО «Созвездие», который сегодня, безусловно, стал одним их ведущих центров по развитию этого вида спорта в нашем городе.

"БП" №№31-32 от 28 февраля.