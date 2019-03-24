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Воскресенье, 24 марта 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Поэзия деревянного зодчества

Дом купца Е. М. Дьякова является памятником городской деревянной архитектуры. И символично, что именно здесь недавно открылась выставка под названием «Поэзия деревянного зодчества». На ней жители и гости нашего города могут полюбоваться моделями церквей работы Надежды Алексеевны Шилиной.
 

Надежда Алексеевна живет в поселке Первомайском Балашовского района. По образованию она - инженер. С детских лет увлекалась разными видами творчества и уже в юные годы полюбила работать с природным материалом, в частности, делала панно из соломки. Но самым серьезным ее увлечением стало дерево: этот материал отличается прочностью, красотой, приятной фактурой и каким-то особенным теплом, вдохновляющим на создание красивых вещей. К тому же изделия из дерева объемные, трехмерные, в отличие от соломенных панно, и мастерице это больше пришлось по душе. Начала она с изготовления спичечных домиков и крепостей (училась этому самостоятельно, по книгам и мастер-классам в Интернете), а затем перешла к более серьезному и сложному делу – созданию макетов деревянных храмов.
Пожалуй, это не случайно. Надежда Алексеевна родом из Архангельской области, а русский Север – богатейшая сокровищница народного деревянного зодчества. Лучшие образцы этой архитектуры отличаются не только практичностью, но и красотой: то довольно скромной и неброской, то пышной и величественной – в любом случае, созданной с удивительным художественным чутьем. «Рубить церковь высотою, как мера и красота скажут», – такая фраза запечатлена в старинных бумагах на строительство храма более двухсот лет назад.
Эта архитектурная «песня дерева» трогает души многих людей. Надежда Алексеевна как увлеченный и художественно одаренный человек не просто восхищается красивыми зданиями, а вдохновляется ими на собственное творчество.
Мастерица выбирает ту или иную церковь для создания модели чаще всего по велению души, когда при рассматривании зданий в реальности или по фотоснимкам вдруг возникает ощущение, что нужно сделать именно этот храм, а не тот или иной. Среди уже созданных работ еще ни разу не было, например, макетов знаменитых церквей Кижского погоста. Мастерицу больше привлекают не широко известные памятники архитектуры, поддерживаемые в хорошей сохранности, а затерянные на просторах России небольшие церквушки, иногда даже наполовину разрушенные, о которых подчас и не знает почти никто, кроме жителей ближайших сел. Таким образом, своим творчеством Надежда Алексеевна привлекает внимание к проблеме сохранения и реставрации памятников зодчества.
Среди работ Надежды Алексеевны иногда встречаются и модели каменных строений (например, макет храма Бориса и Глеба в Борисоглебске). Но все же главная ее любовь – деревянные здания. При изготовлении моделей в дело идут шпон, деревянные шпажки для шашлыка, зубочистки, линейки, спички, карандаши…
Работы Надежды Алексеевны созданы на высоком уровне мастерства и художественного вкуса. Внимание к деталям и прочности конструкции, стремление к сходству с оригиналом – все это требует долгой и кропотливой работы. Изготовление одной модели может занять от четырех до шести месяцев. Но вдохновленную мастерицу это ничуть не отвращает от любимого творчества, и она продолжает совершенствоваться в нем.
Надежда Алексеевна со своими работами неоднократно участвовала в выставках ко Дню города в Балашове, а также побывала во многих других городах: в Саратове, Воронеже, Борисоглебске, Липецке, на многочисленных выставках и фестивалях, в том числе всероссийских. Например, она участвовала во Всероссийском фестивале фольклора и ремесел «Русь мастеровая» и получила там диплом лауреата.
В доме купца Дьякова выставка Надежды Шилиной ещё продлится некоторое время.
"БП" №№31-32 от 28 февраля.
 