Сохранение историко-культурного наследия

Специалисты и общественность объединят усилия, чтобы проекты Вячеслава Володина по сохранению историко-культурного наследия были запущены в 2019 году.

Архитекторы, краеведы, работники музеев обсудили с депутатами и министерством культуры вопросы подготовки проектно-сметной документации и определения объема финансовых средств, необходимых для реставрации исторических зданий области в рамках проектов Председателя Госдумы Вячеслава Володина.



В Вольске реставрация коснется здания краеведческого музея, а также в планах заняться зданием бывшего роддома. В Хвалынске планируется ремонт здания музея краеведения. В Энгельсе — реставрация гарнизонного дома офицеров в Летном городке. В Балашовском районе — реставрация усадьбы Нарышкиных в поселке Пады, где сейчас располагается санаторий. Что касается Саратова, то вопрос сохранения объектов историко-культурного наследия Вячеслав Володин планирует обсудить с историками и краеведами в один из ближайших своих приездов.

Представители Энгельсского, Балашовского, Вольского и Хвалынского районов рассказали о том, как в настоящее время проводится экспертиза состояния зданий, разрабатывается проектно-сметная документация. Все участники встречи поддержали инициативы Володина, высказали свои предложения и готовность объединить усилия для успешной реализации проектов и восстановления объектов культурного наследия в области.

Как подчеркнул депутат Государственной Думы Николай Панков, все проекты Вячеслава Володина реализуются в прямом диалоге с жителями и профессиональным сообществом.

«Узнав, что есть угроза состоянию исторических зданий, Володин всегда поручает разобраться в ситуации на месте, выслушать людей. Так, например, состоялась встреча в усадьбе Воронцовых-Дашковых в Хвалынском районе, которая сейчас восстановлена в рамках проекта спикера. Была встреча в Летном городке Энгельса. Мы вместе с жителями осматривали гарнизонный Дом офицеров, который сейчас разрушается. Для Володина особенно важно, что с этим зданием связана богатая история нашей области и страны. Такие же встречи состоялись по поводу мельницы Меркульева в Вольске, комплекса складов Рейнеке в Саратове», - отметил Николай Панков.

По словам руководителя общественной приемной Вячеслава Володина в Саратове Татьяны Ерохиной, чтобы реализация проектов началась в 2019 году, вся документация должна быть готова уже в первом полугодии.

«По всем объектам необходимо четкое понимание по объему финансирования, видам работ, подключению коммуникаций, благоустройству территории и так далее. От этого зависит сохранение уникальных объектов историко-культурного наследия нашей области. Они должны служить людям как музеи, культурные и туристические центры. И все предложения по их реставрации и развитию будут обсуждаться с общественностью», - считает Татьяна Ерохина.

Депутат саратовской областной Думы Алексей Наумов отметил, что в нашей области большое количество уникальных памятников исторического значения. И для их эффективной реставрации необходимо, чтобы складывалась «экономика» работ. Поэтому к вопросам экспертизы зданий и подготовки документации нужно отнестись очень ответственно.

«Был пример, когда при реконструкции экспертиза здания в Нижнем Новгороде стоила более чем в два раза дешевле, чем в Саратове», - пояснил Алексей Наумов.

Депутат Саратовской областной Думы, председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Алла Лосина поддержала инициативу по созданию областной и муниципальных программ реконструкции исторических зданий. «Наш комитет ведёт работу по формированию охранных зон в Саратове, этим занимается уже 2 года. Когда ими будет «покрыта» вся историческая часть Саратова, тогда можно будет более предметно говорить и о программе реконструкции, и о том, как осуществлять строительство в городе, чтобы сохранить историческое наследие», - отметила Алла Лосина.

По предложению депутата областной Думы Вадима Рогожина будет создана депутатская группа для осуществления парламентского контроля за сохранением и реконструкцией объектов культурно-исторического наследия области.

По материалам Общественной приемной Вячеслава Володина.

