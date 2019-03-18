На дальних подступах: 30 лет спустя

Морозным солнечным утром 15 февраля 2019 года, ровно через 30 лет после окончания афганской войны, возле балашовского памятника воинам–интернационалистам состоялся торжественный митинг, посвященный 30-летию завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане.



Почтить память не вернувшихся из Афганистана сюда пришли воины-интернационалисты, военнослужащие Балашовского гарнизона, родственники бойцов, погибших в «горячих точках», руководители органов местного самоуправления, представители федеральных структур, различных организаций.

Открывая митинг, его ведущий, руководитель Балашовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» С.Д. Загорняков, отметил, что ровно 30 лет назад последняя колонна 40-й армии была выведена с территории Афганистана. В этом военном конфликте наша страна потеряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Отдавая дань традиции и в память о боевых товарищах, многие балашовцы ежегодно собираются на этом знаковом месте. Тем более, не стал исключением и нынешний, юбилейный февраль.

Выступая на митинге, глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков сказал, что в афганском конфликте участвовали около 600 тысяч советских граждан. Огненными дорогами южной страны прошли и более 400 наших земляков. А в октябре 1990 года в Балашове был установлен памятник воинам–интернационалистам, созданный тогда по инициативе местного горкома комсомола… По словам Павла Михайловича, достойно выполняя воинский долг в чужой стране, каждый солдат сознавал, что тем самым он защищает свое Отечество на дальних подступах, обеспечивает границам Родины покой и безопасность. Глава района призвал участников митинга сохранить память о погибших в афганской войне, а землякам-ветеранам пожелал здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Глава МО город Балашов В.И. Якубович подчеркнул, что в этот день балашовцы отдают дань памяти тем солдатам и офицерам, жизнь которых так жестоко оборвала война. «Мы искренне благодарны тем воинам-интернационалистам, которые в неимоверно сложных условиях остались верны присяге. Они ежедневно смотрели в лицо смертельной опасности, при этом проявляли исключительные примеры доблести и мужества».

Заместитель начальника Балашовской учебно-авиационной базы К.Е. Дорогов выразил ветеранам-«афганцам» искренние слова признательности за службу Отечеству, а также призвал всегда помнить воинов, погибших в далекой стране. В свою очередь военный комиссар Балашова, Балашовского и Романовского районов Ю.А. Моисейченко особо отметил, что памятное мероприятие проходит в священном месте, где увековечена память наших земляков, выполнивших воинский долг ценой своей жизни. При этом Юрий Антонович поблагодарил ветеранов-«афганцев» за большую военно-патриотическую работу, которую они проводят с представителями молодого поколения.

Председатель комитета солдатских матерей Балашова и Балашовского района, вдова офицера, погибшего в Афганистане, О.Н. Горбачевская также обратила внимание на значительную работу по увековечиванию памяти погибших в «горячих точках», проводящуюся у нас. Так, на балашовских школах установлены памятные доски в честь их выпускников, героически погибших в локальных конфликтах. Проходят вечера памяти, конкурсы, фестивали и другие военно-патриотические мероприятия. А к нынешнему юбилею был установлен новый баннер у балашовского памятника воинам–интернационалистам, кстати, одного из первых в нашей стране.

В торжественном мероприятии принял участие и ветеран боевых действий в Афганистане подполковник запаса А.А. Соколов, который рассказал о своем боевом пути, где были и драматизм первых мгновений ввода войск, и героическое спасение умиравших солдат на борту самолета. Тогда, в конце 1988 года, экипажу А.А. Соколова удалось, вопреки смертельной опасности, вне воздушных трасс вовремя доставить в Душанбе тяжелораненых солдат и, по сути дела, спасти их.

В свою очередь курсант факультета авиации КВВАУЛ Денис Дмитриев напомнил всем, что наша страна в глобальном масштабе всегда противостояла деструктивным силам разрушения, колонизации и порабощения. Почтил память не вернувшихся из Афганистана и руководитель Епархиального отдела по взаимосвязям с Вооруженными силами, правоохранительными органами и казачеством протоиерей Роман Волков.

А по окончании митинга была объявлена минута молчания, состоялось возложение цветов к памятнику воинам–интернационалистам. И в морозном балашовском воздухе прогремели автоматные выстрелы - воинские почести погибшим солдатам…

"БП" №№29-30 от 26 февраля.