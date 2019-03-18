"Эхо афганской войны"

Так назвали прошедшее в Центре культуры торжественное мероприятие, посвящённое 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й общевойсковой армией Вооружённых сил СССР в Афганистане, его организаторы – Балашовское отделение ВООВ «Боевое братство» и МУК «Центр культуры Балашовского муниципального района».



С 1989 года 15 февраля - незабываемая памятная дата календаря. Эта дата истории величественной страны, за которой стоят люди и их судьбы, неразрывно связанные с теми событиями. Время неумолимо отсчитывает годы. Тридцать лет прошло с окончания боевых действий в Афганистане. Совсем ещё юные парни, надев солдатские панамы с красной звёздочкой, не ведали в какую политическую, кровавую и большую игру их втянули. Они и предположить не могли на призывных пунктах военкоматов, что некоторые из них уже никогда не вернутся домой с перевалов чёрных гор Афганистана, сложат свои головы на чужбине. В этом скорбном строю есть и наши земляки - ребята, призванные на службу из Балашова, офицеры БВВАУЛ.

О той необъявленной войне, которая длилась 9 лет 1 месяц и 18 дней, говорить всегда тяжело, а писать тем более. Мы не имеем права забывать о ней. Наша обязанность помнить и рассказывать нынешнему поколению о тех солдатах, кто не вернулся, и о тех, кто вернулся к родному порогу с искалеченной душой.

… В фойе Центра культуры развёрнута выставка фотографий, переданная в дар музею боевой славы СРОО «Память о защитниках Отечества» воином - интернационалистом М.И. Конобеевским. В почётном карауле застыли молодые патриоты - юнармейцы МБУДО «Центр «Созвездие».

Вижу своих друзей-ровесников и знакомых с наградами на груди, приветствую, глядя на их улыбающиеся лица: «Ассаламу алейкум, «шурави!». Сегодня им всем за пятьдесят, а кому-то за шестьдесят. Заметна и предательская седина у многих на висках. Одним словом - ветераны!

Завязывается разговор, традиционное фотографирование на память, поздравление с праздником, объятия и крепкие мужские рукопожатия.

Тем временем из распахнутых дверей зрительного зала слышны «афганские» песни. Есть ещё несколько минут до начала торжества. Многие воины-интернационалисты по-прежнему в строю. Одни трудятся, другие на пенсии или в отставке. Но все они стали наследниками и продолжателями героических дел ветеранов Великой Отечественной войны в родном городе.

«Эта война оставила глубокий след в жизни всего нашего поколения, - отметили в беседе со мной военные лётчики 1-го класса, ветераны БВВАУЛ, участники боевых действий в Афганистане старшие офицеры Александр Юрьевич Аношкин и Владимир Андреевич Калядин. - С неё не вернулись некоторые знакомые и друзья, поэтому всё это для нас особенно близко и больно. Мы уверены, что участники локальных войн, ветераны общественных организаций должны служить примером героизма, мужества и доблести для молодого поколения. Только тогда мальчишки и девчонки вырастут патриотами родной земли».

А Игорь Витальевич Дуванов, стрелок ММГ Пограничных войск КГБ СССР (член СРООВ ЗГГ «Часовые Родины) подчеркнул, что служба в Афганистане стала для него школой мужества. «Я отношусь к поколению людей, которые служили в те годы. К ребятам, возвращавшимся из Афганистана, было особое отношение: до боли знакомая фраза в чиновничьих кабинетах 90-х годов: «Мы вас туда не посылали... - как бы вскользь говорит он. - Было время, когда «афганцы» стыдились носить свои боевые награды. С 2000 года и вплоть до наших дней мы видим уважительное отношение к ветеранам афганской войны в нашем обществе».

Из обращения в связи с 30-летием завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане Председателя Комитета по координации совместной деятельности ветеранских объединений, Председателя Всероссийской организации «Боевое братство», Героя Советского Союза Б.В. Громова от 5 февраля 2019 года: «В Афганистане около 750 тысяч офицеров, прапорщиков, сержантов и солдат, представлявших все нации и народности СССР, самоотверженно решали возложенные на них задачи. Каждый третий воин-интернационалист был удостоен высоких государственных наград, 92 из них стали Героями Советского Союза и Российской Федерации...».

Тем временем все 500 мест в переполненном концертном зале заняты непосредственными участниками тех событий - «афганцами», представителями районной и городской власти, районного Собрания депутатов, ветеранских организаций, управления образования, учащейся молодёжью и педагогами, юными патриотами местного отделения Юнармии, жителями города.

Началось мероприятие с театрализованного представления «Афганистан живёт в моей душе», великолепно исполненного участниками студии «Дар» (руководитель Е. Пазовская, солист Н. Загудаев). Это выступление и дало направление нынешнему событию.

Открыла встречу заведующая отделом досуговой и культурно-массовой работы ЦК БМР, ведущая Галина Николаевна Клишина: «Ушла в историю афганская война, но в памяти людской она ещё будет жить долго, потому что история эта написана кровью солдат, слезами матерей и вдов. Эта война будет жить в памяти сирот, оставшихся без отцов (которые сегодня по возрастным меркам стали давно старше своих отцов, не вернувшихся из Афгана), в душах тех, кто в ней участвовал и показал образцы мужества, героизма и верности военной присяге».

Под её небольшой рассказ о знаменательном дне 15 февраля 1989 года, когда по мосту Дружбы через речку Амударью с территории Афганистана на советскую землю вышла последняя колонна военнослужащих 40-й армии, зрителям в зале демонстрировались документально-хроникальные исторические кадры, облетевшие весь мир. Последним границу пересёк бронетранспортёр командующего 40-й армии генерал-лейтенанта Бориса Громова.

(В приграничных районах до апреля 1989 года на территории Афганистана оставались части Пограничных войск КГБ СССР, которые проводили специальные операции по обеспечению безопасности вывода подразделений как 40-й армии, так и советской стороны от нападения моджахедов. Участники тех памятных событий, воины - пограничники, находились тут же в зале. – Прим. автора).

Забегая вперёд, скажу, что в этот вечер в адрес воинов-интернационалистов прозвучало много тёплых слов и поздравлений, благодарностей, ветеранам вручали юбилейные награды и почётные грамоты.

А официальную часть открыл глава района П.М. Петраков. В своём выступлении Павел Михайлович подчеркнул, что наш народ с большим уважением относится к людям, прошедшим войну и выстоявшим до конца.

«Афганцев» по праву считают оплотом нашей Родины. Они по первому зову встанут на защиту интересов страны.

Павел Михайлович выразил благодарность солдатским матерям и вдовам погибших.

Затем на сцену поднялся ветеран афганской войны, председатель правления Балашовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» подполковник запаса Сергей Дмитриевич Загорняков. Он огласил приказ Председателя ВООВ «Боевое братство» Б.В. Громова «О награждении медалями «За заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство».

Как следовало из документа, за активную деятельность по социальной защите и оказание помощи ветеранам, инвалидам и членам семей погибших, за значительный вклад ветеранского движения в укрепление ветеранской дружбы, сотрудничество и взаимопомощь, за активное участие в деле патриотического воспитания молодёжи и духовного возрождения России почётных наград удостоились активисты местного «Боевого братства».

Их они получили из рук главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова.

Окончание в "БП" №№29-30 от 26 февраля.