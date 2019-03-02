Учитель истории и обществознания высшей категории Лицея математики и информатики города Саратова, Герой Труда России, Заслуженный учитель Российской Федерации Людмила Корнилова считает, что «Земский учитель» привлечет педагогов к работе в селе:

«В своем послании Президент России уделил большое внимание сфере образования, а главное – поддержке сельских территорий. Это и материально-техническое оснащение школ, и что немаловажно – их кадровое обеспечение. Отдельно поддержу инициативу запуска в 2020 году программы «Земский учитель». Я знаю, что в сельских школах Саратовской области существует потребность в педагогических кадрах, она решается за счет перераспределения нагрузки между педагогами школ, имеющих соответствующую квалификацию по преподаваемым предметам. Это не самый лучший выход из ситуации. Поэтому уверена, инициированная Президентом России программа «Земский учитель» поможет многим субъектам страны решить кадровый вопрос в школах сел и малых городов.

Тему образования в сельской местности недавно поднимал на региональном активе и Губернатор области Валерий Радаев.

Было приятно услышать, что позитивные изменения затронут не только областной центр, но и села. Этим территориям зачастую не хватает местных средств для создания условий для дополнительного развития детей. В селах уже сделано немало – строятся ФОКи, реконструируются спортивные площадки и спортивные залы школ. Уже в этом году в рамках нацпроекта «Образование» в 65 сельских школах будут открыты центры цифрового и гуманитарного образования, в школы завезут новейшее оборудование. И эта работа продолжится в последующие годы. Нацпроект «Образование» создаст сильную базу для дополнительного развития детей в сельской местности региона. А программа «Земский учитель» поможет региону обеспечить такие школы достойными кадрами. Для саратовских детей откроются большие возможности развития своего как спортивного, так и научного потенциала. Поддержка, которую оказывает региональное правительство во главе с Губернатором в этом вопросе необычайно важна!», - поделилась Людмила Корнилова.

