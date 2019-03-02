Член Общественной палаты Саратовской области, председатель комиссии по экологии природопользованию и чрезвычайным ситуациям Андрей Крупин прокомментировал перспективы реформы системы обращения с ТКО:

«20 февраля в послании Федеральному Собранию Президент Владимир Владимирович Путин проблеме реформирования отрасли обращения с ТКО уделил особое внимание, взял этот вопрос на жесткий контроль.

Президент призвал «сформировать цивилизованную, безопасную систему обращения с отходами, их переработки и утилизации». Саратовская область стала одной из первых, в ПФО, которая перешла на новую модель: у нас еще в 2016 году разработана территориальная схема, в соответствии с концессионным соглашением между Правительством Саратовской области и АО «Управление отходами» сроком действия 25 лет создана система переработки и утилизации (захоронения) ТКО, куда вошли 20 мусороперегрузочных станций и 2 мусороперерабатывающих комплекса, в середине 2018 г. начал работу регоператор. Очевидно, что многие ошибки, недочеты, узкие места нам приходится проходить первыми, обкатывать на себе. Именно поэтому Общественная палата уделяет вопросу обращения с ТКО особое внимание: мы пытаемся наладить обратную связь, донести вопросы и проблемы жителей до регоператора и ведомств, внести коррективы. Пока получается, диалог есть. Как сказал Президент, «если все закончится повышением платы, то это не работа, а профанация». Мы со своей стороны делаем все, чтобы реформа обращения с ТКО в области стала эффективнее».

