Губернатор Валерий Радаев обсудил с руководителями органов исполнительной власти области меры по реализации Послания Президента страны Федеральному Собранию РФ. "Мы приступаем к большому объёму работы в рамках Послания Президента. Применение сил и ресурсов будет охватывать многие сферы. Если кто-то думает, что сможет действовать по накатанному пути, то заверяю, что этот вариант не пройдёт. Настрой должен быть только один - работать на результат. И всегда помнить, что это всё делается для людей. Перемены они должны почувствовать уже в этом году. Нужно аккумулировать все возможности - от муниципального до федерального уровня. Предельно сконцентрироваться на работе, чтобы выполнить все поставленные Президентом задачи", - сказал Губернатор.

Отмечалось, что отличительной особенностью Послания 2019 года стала его социальная направленность – поддержка семьи, материнства, науки, образования, экологии. Был сформулирован ряд задач: повышение качества жизни семей с детьми, развитие системы образовательных учреждений, совершенствование налоговой политики, модернизация системы оказания медицинской помощи, реализация крупных инфраструктурных проектов, развитие сети учреждений культуры, решение экологических проблем, в том числе в части проведения реформы по утилизации отходов, рост экономики, повышение зарплат.

Было подчеркнуто, что отчёт о выполненных мероприятиях будет предоставляться ежемесячно, а результаты работы получат оценку населения.

Глава региона отметил необходимость широкого обсуждения Послания Президента общественностью, жителями области.

Министр финансов Саратовской области Станислав Кошелев рассказал о финансировании из бюджета региона наиболее значимых направлений, прозвучавших в послании Президента РФ В.В. Путина к Федеральному Собранию:

«Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в первую очередь, сосредоточено на важных социально значимых направлениях, которые реализуются в рамках национальных проектов – в сфере образования, культуры, здравоохранения и других.

В текущем году из областного бюджета на реализацию региональной составляющей проектов будет направлено 4,9 млрд рублей, а в следующие два года – 4 млрд рублей.

Стоит отметить, что процент федерального софинансирования довольно высок: по основным социальным расходам он составит 90% от общей суммы. За три года с федерального уровня в бюджет региона на эти цели поступит около 29 млрд рублей. В этом году почти 11,5 млрд.

В целях повышения благосостояния граждан региона будет обеспечено сохранение достигнутых в прошлом году в рамках «майских» указов соотношений по оплате труда работников бюджетной сферы.

Также в бюджете региона заложена индексация заработной платы бюджетников на прогнозный уровень инфляции и увеличение минимального размера оплаты труда.

Все социальные обязательства перед жителями региона будут, безусловно, выполнены».

