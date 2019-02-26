В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будет построен храм Вооруженных Сил России

В парке «Патриот» в Москве к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется построить Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Инициатором строительства выступило министерство обороны РФ. Проект реализуется при поддержке Президента РФ В.Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.



Храмовый комплекс построят в монументальном русско-византийском стиле. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества. Храм будут строить за счет пожертвований от граждан, меценатов, военнослужащих и всех заинтересованных организаций. На территории комплекса возведут универсальный мультимедийный музейно-выставочный комплекс «Духовное воинство России», экспозиции которого будут посвящены различным эпизодам героической истории русского воинства.

Для обеспечения строительства храма был создан благотворительный Фонд «Воскресение». С февраля 2019 года Фонд проводит Общероссийскую патриотическую акцию «Расскажи историю своих предков». В ходе акции каждый расскажет историю своих родственников, сражавшихся за Родину, сообщит о том, что побудило его содействовать строительству Храма и историко-мемориального комплекса.

Частью историко-мемориального комплекса станет «Дорога памяти». Сделав 1418 шагов, каждый из нас, потомков фронтовиков, может увидеть фотографии и краткий рассказ о подвиге своего деда или прадеда – участника Великой Отечественной войны.

На официальном сайте Минобороны России запущен специальный раздел, посвященный строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» http://hram.mil.ru/ #ГлавныйХрамВСРФ #ПаркПатриот.

По информации благотворительного фонда «Воскресение»