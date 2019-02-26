В актовом зале ПОУ «Балашовская автошкола ДОСААФ России» состоялось собрание членов Балашовского отделения ВООВ «Боевое братство». Ветераны подвели итоги своей деятельности за прошедший год, наметили задачи на 2019 год.

По традиции перед началом собрания звучит песня, ставшая гимном ВООВ «Боевое братство», - «Марш боевого братства».



С отчётным докладом о проделанной работе местной организации «Боевого братства» за прошедший 2018 год выступил ветеран афганской войны, председатель правления БО ВООВ «Боевое братство» подполковник запаса Сергей Дмитриевич Загорняков. Он отметил, что в настоящее время организация ветеранов насчитывает в своих рядах 86 человек. Ветераны участвовали во всех городских, районных, областных и всероссийских мероприятиях, конкурсах, конференциях, соревнованиях, встречались с учащейся и студенческой молодёжью, занимались поисковой деятельностью.

Проведение всех мероприятий в городе и районе, как отметил докладчик, подробно освещала газета «Балашовская правда».

Так, отныне по решению общего собрания без уплаты членских взносов и на льготных основаниях на вступление в Балашовскую организацию «Боевое братство» могут подать заявление матери погибших воинов, проживающие не только в Балашове, но и в близлежащих муниципальных районах, где нет подобной организации.

С.Д. Загорняков представил на рассмотрение собранию войскового товарищества кандидатуры трех ветеранов Вооружённых сил на вступление в организацию.

Затем в торжественной обстановке вручил членские билеты.

О значимости организации говорит тот факт, что только в прошедшем 2018 году членами БО ВООВ «Боевое братство» стали 11 человек.

Среди приглашённых в зале - председатель совета ветеранов Балашовского авиационного института лётчиков полковник запаса Н.В. Бурчалов; депутат районного Собрания депутатов, ветеран Афганистана и БВВАУЛ подполковник в отставке В.А. Калядин; председатель Саратовской региональной общественной организации «Память о защитниках Отечества» О.И. Морозова; начальник отделения военкомата подполковник запаса В.М. Грищенко; заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации, полковник милиции в отставке С.Ф. Трунченкин; ветеран БВВАУЛ, военный лётчик первого класса подполковник запаса А.Ю. Аношкин и другие.

Сергей Дмитриевич Загорняков особо остановился на дисциплине отдельных членов возглавляемой им организации, озвучил проблемные вопросы, напомнил о целях и задачах, которые призвано решать «Боевое братство», в том числе военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Говори лось и о социально-бытовых нуждах ветеранов, поездках на санаторно-реабилитационное лечение, о подготовке и проведении 15 февраля 2019 года мероприятий, приуроченных к памятной дате - 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане.

Отдельной строкой было дано разъяснение о награждении памятной юбилейной медалью «30 лет вывода советских войск из Афганистана».

О расходовании денежных средств, формируемых из членских взносов, подробно рассказал заместитель председателя майор запаса Александр Семёнович Заикин.

В разделе повестки дня «Разное» С.Д. Загорняков ответил на вопросы присутствующих. Было принято во внимание предложение многих выступающих членов организации о повышении суммы членских взносов.

Собрание единогласно признало работу Балашовского отделения ВООВ «Боевое братство» в 2018 году удовлетворительной.

"БП" №№27-28 от 21 февраля.