Кульминация оздоровительного сезона

Быть может, нынешняя зима и не стала самой морозной в истории Прихоперского края. Однако она, безусловно, оказалась одной из наиболее снежных за последние годы. И это неоспоримый факт! Конечно, кто-то откровенно радовался её красивым, снежным пейзажам. Другие с ужасом наблюдали за бесконечной чередой снегопадов. А вот для истинных любителей экстремальных видов закаливания из клуба «Балашовские «моржи» - Айсберг», которые все холодные месяцы регулярно купались в ледяных водах Хопра, нынешняя зима однозначно явилась кульминацией оздоровительного сезона.

Более того, теперь уже уходящий период закаливания стал для наших «моржей» весьма заметным, значимым, запоминающимся. Ведь сезон моржевания 2018 – 2019 годов для местного клуба «Балашовские «моржи» - Айсберг» юбилейный, пятнадцатый по счету…

Что и говорить, весьма знаковое число! Многое переменилось за это время. Однако созданный в свое время по инициативе редакции газеты «Балашовская правда» клуб «моржей» все эти годы успешно действовал и развивался. На плаву он и сегодня. И чтобы лишний раз засвидетельствовать это, на днях на базе Балашовской зональной поисково-спасательной службы ОГУ «Служба спасения Саратовской области» (начальник О.М. Трегубов) состоялся торжественный заплыв, посвященный дню рождения клуба.

Открывая торжественную часть мероприятия, участников «моржового» проекта поздравил председатель клуба Александр Комиссаров, подчеркнувший, что все они проводят активную деятельность по популяризации и пропаганде здорового образа жизни в Балашовском районе. От всей души поприветствовали своих коллег по цеху ветеран «моржового» движения Татьяна Полюшкевич и звезда нынешнего сезона Виктория Маренкова, которая привлекла к радикальному закаливанию даже своего внука.

А затем любители ледяных процедур смогли на деле приобщиться к профилактике простудных, сердечнососудистых заболеваний, к торможению процессов старения, то есть, начали «моржевать». Среди них были как опытные «моржи», стоявшие у истоков деятельности клуба, так и ещё начинающие сторонники здорового образа жизни.

Примечательно также, что ко дню рождения клуба балашовские «моржи» получили стильные футболки с символикой клуба, которые были специально подготовлены в фотостудии «Глобус» (руководитель А.А. Архангельский).

В ходе беседы с корреспондентом «БП» многие участники клуба отмечали исключительную значимость и полезность закаливания в процессе формирования здорового образа жизни. Так, врач-рентгенолог Михаил Хохонин сказал: «Во-первых, «моржевание» повышает настроение. Это связано с тем, что вслед за стрессовыми гормонами «тянутся» ещё и гормоны удовольствия. Поэтому после купания всегда очень хорошее, волшебное настроение. Хочется петь, плясать и радоваться жизни. Всё это в значительной степени и повышает оздоровительный потенциал человеческого организма».

В свою очередь педагог-психолог Дмитрий Орешкин отметил: «Лично я занимаюсь в нашем клубе «моржей» с 2008 года. Всё это время «моржевание» давало мне отменный запас жизненной энергии, сил и здоровья. Я совсем перестал болеть, даже забыл, когда это случилось последний раз. Прекрасно себя чувствую как в момент погружения в холодные воды Хопра, так и в момент выхода из проруби!».

Что ж, как показала многолетняя практика, оздоровительная, профилактическая деятельность клуба и ныне очень даже актуальна, востребована и ценна. Она даёт людям здоровье, закладывает основы активного долголетия и дарит ни с чем не сравнимые эмоции! Поэтому надеемся, что и в последующие годы клуб «Балашовские «моржи» - Айсберг» будет столь же популярным, как и сегодня!

"БП" №№27-28 от 21 февраля.

