"Звёздочка Прихоперья" собирает друзей

Вот уже в шестой раз подряд на балашовской земле, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газовик», прошел открытый турнир по художественной гимнастике «Звёздочка Прихоперья».



По традиции эти соревнования имели межрегиональный статус. И побороться за призы престижных состязаний в ФОК «Газовик» прибыли около 130 поклонниц столь красивого вида спорта из Самары и Саратова, Энгельса и Балаково, Ростовской, Пензенской и Воронежской областей. В свою очередь, спортивную честь города на Хопре отстаивали гимнастки, представлявшие МУ «Спортивная школа Балашовского муниципального района».

Как и положено, в ходе турнира состоялась торжественная церемония открытия престижных соренований. Перед поклонниками художественной гимнастики с показательными номерами выступили балашовские «художницы». А поприветствовать участниц межрегиональных соревнований пришли их родственники, гости, официальные лица.

Так, обращаясь к участницам турнира, заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко особо отметил, что с каждым годом «Звездочка Прихоперья» становится всё более популярной, вызывает неподдельный интерес в целом ряде других регионов России. При этом местная школа художественной гимнастики давно и прочно зарекомендовала себя в качестве одной из ведущих в регионе.

От всей души поприветствовали юных красавиц заместитель начальника управления по культуре, спорту и туризму администрации БМР С.П. Голов, а также директор МУ «Спортивная школа Балашовского муниципального района» Р.Ю. Чайка. Он, в частности, отметил, что художественной гимнастикой в МУ «СШ БМР» занимаются более 70 спортсменок. При этом, по мнению Романа Юрьевича, художественная гимнастика является самым красивым видом спорта, ну, разве, кроме шахмат...

В свою очередь главный судья соревнований, тренер-преподаватель по художественной гимнастике МУ «Спортивная школа Балашовского муниципального района» Р.В. Жаркова объявила соревнования открытыми, а затем состоялось чествование гимнасток, которым было присвоено звание кандидата в мастера спорта.

Как это часто бывает на крупных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх, в преддверии основных состязаний уже проходят спортивные баталии в целом ряде соревновательных номинаций. Не стал исключением и нынешний турнир. А потому после церемонии открытия официальным лицам представилась возможность наградить призёров открытого турнира, отличившихся в групповых упражнениях и среди самых маленьких гимнасток. Затем в напряженные и динамичные состязания вновь включились ведущие спортсменки, и любители спорта смогли увидеть немало ярких, красивых, талантливо исполненных номеров.

В целом на балашовском турнире гимнастки оспаривали первенство в течение двух дней. В программе их выступлений были композиции с мячом и обручем, с лентой и булавами, без предмета. Конечно, спортсменки старались, искренне стремились к успеху. Что-то им удавалось, что-то нет. Но фортуна, как и положено, улыбнулась сильнейшим. И очень приятно, что среди самых-самых были и гимнастки с берегов Хопра. По итогам соревнований на счету наших гимнасток 6 первых, 5 вторых и 12 третьих призовых мест.

Так, победительницами турнира по программе мастера спорта стали Анна Чиченкова (2002 года рождения) и Анастасия Рындина (2003 г. р.). Соревнования по программе кандидата в мастера спорта выиграла Анастасия Фролова (2004 г. р.). В турнире по программе первого взрослого разряда на высшую ступень пьедестала почета взошли Елизавета Тимофеева (2006 г. р.), Яна Семёнова (2007 г. р.) и Ангелина Воробьёва (2008 г. р.).

В шаге от награды высшей пробы в своих номинациях оказались вторые призеры Анна Самохина, Антонина Чиченкова, Ирина Иванова, Анастасия Дубинка, Нина Жалейкина. Бронзовыми призерами соревнований стали Анастасия Слукина, Аделина Коробовцева, Виктория Плотникова, Александра Брижицкая, Лада Мишенёва, Елизавета Кутузова, Василиса Неменко, Вероника Пономарёва, Милана Дозинова, Софья Чиченкова, Есения Неменко.

Как и положено, все победительницы и призёры были награждены медалями, грамотами и подарками, предоставленными администрацией Балашовского муниципального района.

Что ж, до новых встреч, до встреч беспечных на традиционном турнире по художественной гимнастике «Звездочка Прихоперья»!

"БП" №№27-28 от 21 февраля.

