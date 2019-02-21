"Ледовая вечеринка - 2019": задорный отдых на коньках

Бодрящий морозец и «розовощёкий» отдых на коньках, увлекательные молодежные конкурсы и современные музыкальные ритмы, уверенно пронзающие заснеженные окрестности, да и сама неповторимая атмосфера жизнеутверждающего праздника... Пожалуй, всё это надолго останется в воспоминаниях об общегородской «Ледовой вечеринке - 2019» у тех молодых балашовцев, кому довелось побывать в тот вечер на хоккейной площадке СОК «Олимп».



Вот уже третий год подряд здесь устраивается уникальная в своём роде «Ледовая вечеринка», посвященная Дню российского студенчества. Зимой 2019 года её организаторами выступили администрация Балашовского муниципального района, Балашовский институт СГУ, Балашовское районное отделение ВОО «Российский Союз Молодежи», Балашовское отделение ВОО «Молодая Гвардия «Единой России» и Балашовский филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс». В свою очередь, хорошее настроение на протяжении всего вечера создавали ведущая Анастасия Коростелева и диджей Андрей Меринов.

Ввиду объективных обстоятельств – сильный мороз – молодежное действо было перенесено на неделю. Однако, когда позволила погода, «Ледовая вечеринка - 2019» собрала «под свои знамена» буквально сотни юношей и девушек самого различного возраста.

Обширная развлекательная программа включала и эффектные флешмобы, и танцы под современные мелодии, спортивные состязания и эстафеты, интересные конкурсы, игры, да и просто массовое катание на коньках.

К примеру, по сложившейся традиции ярким показательным выступлением порадовали хоккеисты «Спортивной школы по игровым видам спорта» (тренер Е.А. Шепелев), которые продемонстрировали немалое спортивное мастерство, показали отменное владение хоккейным инвентарём, который, можно сказать, «горел» у них в руках…

Побывали здесь и официальные лица: заместитель главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам О.А. Дубовенко, начальник отдела по воспитательной и социальной работе БИ СГУ З.Л. Сучкова, заместитель председателя БРО ВОО «Российский Союз Молодежи» Ю. Куренкова.

Так, Олег Александрович Дубовенко от всей души поздравил студентов с окончанием экзаменационной сессии. Он особо отметил, что в организации нынешнего праздника приняло участие немало молодых людей, представляющих ведущие молодёжные организации нашего района, а хоккейная площадка СОК «Олимп» стала одним из самых посещаемых мест для активного отдыха на коньках в Балашове нынешней зимой.

В свою очередь Зоя Леонидовна Сучкова пожелала молодым балашовцам побольше хороших друзей, чтобы нынешняя «Ледовая вечеринка» им запомнилась на весь год. Ведь такое задорное мероприятие позволяет провести вечер на свежем воздухе, а не у компьютера, и получить отменный заряд бодрости и здоровья.

В ходе общения с корреспондентом «Балашовской правды» заведующий СОК «Олимп» Владимир Волколупов сказал: «Мы всегда рады мероприятиям, которые позволяют привлечь молодежь к здоровому образу жизни, к занятиям оздоровительными физическими нагрузками и спортом. И желаю всем, кто ещё лежит на диване у телевизора, подняться и идти к нам на каток»... А студент первого курса филологического факультета БИ СГУ Расул Фархутдинов (Туркменистан) подчеркнул: «Нынешняя «Ледовая вечеринка» для нас – студентов - стала истинным проявлением настоящего счастья».

Словом, День российского студенчества на балашовской земле прошел весьма оригинально и уверенно продолжил заложенные в прошлые годы добрые традиции.



"БП" №№25-26 от 19 февраля.