"...А то снег башка попадет!"

Зима в этом году выдалась особенно снежной. Далеко не все балашовцы могут вспомнить, когда в прошлый раз непогода доставляла коммунальщикам столько проблем. Одной из них является уборка снега и наледи с крыш тех домов, где жильцы выбрали такую форму управления домом, как самоуправление.

Корреспондент «Балашовской правды» попытался разобраться в ситуации на примере дома №45, расположенного на улице Ленина. Жильцы данной двухэтажки также являются самоуправленцами.

За информацией журналист обратился к компетентному специалисту - заместителю председателя комитета по ЖКХ Балашовского муниципального района Н.Н. Несмеянову.



- Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, о самоуправлении как одной из форм управления домом.

- Жильцам домов, где менее 30 квартир, разрешено самим заниматься «коммуналкой». Они отказываются от услуг управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК. Конкретно по дому №45 на улице Ленина: имеется протокол собрания, где жильцы выбрали большинством голосов собственников данную форму управления. У них есть старшая по дому.

- С крыши данного дома сползают смертельно опасные для прохожих снежно-ледяные глыбы. Кто, по вашему мнению, несет ответственность за своевременную очистку кровли от снега?

- Ответственность несут сами жильцы. Откровенно говоря, с такими жителями тяжело работать. Они не хотят управляющую компанию, которой нужно платить ежемесячно, а когда дело касается, например, очистки кровли от снега и наледи, между собой «скидываться» деньгами не хотят.

- Если, не дай Бог, тяжелая сосулька упадет на человека, кто будет отвечать?

- Ответственность лежит на старшем по дому. Он от имени всех собственников должен заключить все необходимые договоры, в том числе на очистку кровли от сосулек. Но, если честно, конкретно в случае падения сосульки на человека, кто будет виноват, мне ответить сложно. Юридически тяжелый вопрос.

- Вы как представитель комитета по ЖКХ ведете с жильцами дома какой-либо диалог, чтобы не допустить ЧП?

- Мы с ними непосредственно работаем. Я лично к ним выходил, регулярно созваниваюсь с жильцами этого дома, в частности, по очистке кровли. Заходил в магазин, расположенный на первом этаже, предлагал услуги по очистке крыши. Но его руководство, как и большинство жильцов этого дома, от услуги отказались.

- Как привлечь к ответственности жильцов? В чем проблема?

- Основная проблема – отсутствие юридического лица, на которого можно подать в суд, оштрафовать его. Вторая проблема, повторюсь, далеко не все жильцы готовы сдавать деньги и нанимать рабочих.

- Много ли в Балашове аналогичных проблемных домов?

- Это, как правило, небольшие двухэтажные дома, в основном, расположенные на ул. Ленина, К.Маркса, Софинского… Жильцы этих домов по тем или иным причинам сделали свой выбор в пользу самоуправления. Это их право. Все протоколы, что они на самоуправлении, у нас есть.

- Куда обращаться жильцам таких домов, если у них возникнут те или иные трудности?

- К нам. Если нужно найти автовышку, нужна помощь альпинистов, пусть обращаются в комитет по ЖКХ Балашовского муниципального района. Наш телефон 8 (84545) 4-19-57. Всем, кто к нам обращается, мы оказываем всяческую помощь.

"БП" №№25-26 от 19 февраля.