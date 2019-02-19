П.М. Петраков: "Подвижки в решении проблем, безусловно, есть..."

После относительно небольшого перерыва возобновились рабочие поездки главы БМР П.М. Петракова по муниципальным образованиям Балашовского района. В наступившем году первым для посещения Павел Михайлович выбрал Октябрьское муниципальное образование, а конкретно - живописное село Пады.



Село Пады является одним из красивейших мест Прихоперья. Но известно оно, конечно, не только своей изумительной природой, а прежде всего, расположенным здесь АО «Санаторий «Пады» и остатками некогда роскошного имения дворянского рода Нарышкиных. Именно в этих местах Петр I три века назад подарил обширные земли своим родственникам из рода Нарышкиных. В начале XVIII века здесь появилась первая помещичья усадьба, а к ХХ веку стараниями тогдашних владельцев усадьбы Пады превратились в одну из «жемчужин» всего Прихоперья.

Однако вернемся в наши дни.

Учитывая небывалый (по крайней мере, за последние годы) снегопад, Павел Михайлович в первую очередь интересовался, насколько в Октябрьском МО вообще и в селе Пады, в частности, расчищены дороги, освобождены от снега общественные места, подъезды и подходы к объектам социальной сферы. Оказалось, что с этим здесь все в порядке. Первый плюс главе Октябрьского МО Н.П. Тараскину. Наверное, только ему да механизаторам с фермерами известно, каких трудов, сил моральных и физических, а также, разумеется, времени стоило обеспечить транспортную доступность сначала самого села, а позже и наиболее важных социальных объектов внутри населенного пункта. Так или иначе, но пройти и проехать по основным улицам и дорогам сегодня можно, а кое-где даже и не без комфорта.

Осмотр объектов соцсферы Падов глава БМР и сопровождавшие его ответственные сотрудники районной администрации начали с местного детского сада «Березка». К слову сказать, здесь площадка перед зданием садика находится в очень неплохом состоянии. Во всяком случае, несколько автомобилей, на которых подъехала делегация гостей, разместились на ней вполне свободно.

Сегодня «Березку» посещают 16 воспитанников разного возраста, для которых в учреждении созданы все необходимые условия: оборудован физкультурный зал, музей «Русская изба», на территории расположены спортивная площадка, теневые навесы, уличное игровое оборудование.

Особой гордостью педагогического коллектива, возглавляемого директором И.А. Саяпиной, является тот факт, что относительно недавно в детском саду провели серьезную модернизацию системы теплоснабжения здания. Это, в частности, выразилось в замене электроотопительного котла на современный газовый, который работает без доступа человека. Кроме того, полностью обновлена система отопления внутри помещения, вместо деревянных окон вставлены пластиковые… Результаты, что называется, не заставили себя долго ждать: помимо того, что в помещении садика стало гораздо теплее и уютнее, экономический эффект от этого решения составил около 400 тысяч рублей.

К слову сказать, решение о переводе данного учреждения с электрического на газовое отопление было принято во время прошлогоднего визита сюда главы БМР.

Как подчеркнул Павел Михайлович, комментируя увиденное в детсаду «Березка», сегодня стоит конкретная задача уйти от отопления электричеством везде, где это только возможно. Так, в детсаду р.п. Пинеровка подобное оборудование уже смонтировано, работы ведутся в Алмазово, и затем придет очередь Сухой Елани.

П.М. Петраков осмотрел и местную школу. Здание, несмотря на свой более чем солидный возраст (1911 года постройки), находится в очень даже неплохом состоянии, отвечает всем требованиям, предъявляемым к зданиям и помещениям образовательных учреждений. Понятно, что такое положение дел объясняется отнюдь не только тем, что раньше, при князьях да графах, строили, что называется, на века (данное здание, кстати, было возведено при одном из последних владельцев Падов В.Л. Нарышкине), но, разумеется, и бережным отношением к более чем 100-летнему зданию нынешних его хозяев во главе с директором школы А.Г. Почтаревым. Не случайно практически каждый год по результатам подготовительных работ к началу нового учебного года падовская школа регулярно отмечается в числе лучших.

Сегодня здесь обучаются четыре десятка юных падовцев, скомплектованы девять классов. Понятно, что из-за малокомплектности классов занятия здесь скорее похожи на индивидуальное обучение. Но, как любил повторять знаменитый русский генералиссимус А.В. Суворов: «Тяжело в учении, легко в бою»…

Александр Геннадьевич Почтарев, пользуясь случаем, провел для гостей небольшую обзорную экскурсию по местному музею, который расположился неподалеку в здании бывшей начальной школы. Здесь собраны без преувеличения уникальные экспонаты разных эпох, в том числе и времен расцвета нарышкинской усадьбы.

Падовская врачебная амбулатория, открытая несколько лет назад, является своеобразным медицинским опорным пунктом на всю округу. Костяк ее составляют современные грамотные и опытные медицинские работники, готовые оказать и оказывающие самый широкий спектр медицинской помощи.

Как пояснил в беседе с главой района главный врач ГУЗ СО «Балашовская районная больница» А.Ю. Гадяцкий, сейчас здесь работают над информатизацией. Это должно существенно повысить удобство как для самих врачей, так и для пациентов. Впрочем, как выяснилось, и сама амбулатория нуждается в помощи. В частности, необходим ремонт кровли, второго этажа…

Во время посещения и осмотра территории и помещений санатория «Пады» его директор В.А. Горлачев рассказал, что в прошлом году в лечебном корпусе обустроен плавательный бассейн, обновлены фасады летнего клуба и лечебно-физкультурного корпуса, проведен текущий ремонт в помещениях. Здесь постоянно пополняется комплекс лечебно-оздоровительных процедур для отдыхающих. В эти дни в санатории отдыхают и поправляют здоровье 175 детей различного возраста.

Ну, а своеобразным венцом нынешнего визита главы района в Пады стала его встреча с местными жителями, которая прошла в сельском Доме культуры, бывшем Народном доме.

Как водится, сначала перед земляками с отчетным докладом об исполнении бюджета муниципального образования в 2018 году выступил глава Октябрьского МО Н.П. Тараскин. Его выступление, как и в целом работу на столь ответственном посту, падовцы оценили вполне положительно.

Пользуясь личным присутствием на встрече главы района, местные жители задали Павлу Михайловичу несколько волнующих их вопросов. В числе прочего, их интересовала деятельность Фонда капитального ремонта, перспективы работы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, отопление ряда учреждений и частных домов…

П.М. Петраков дал развернутые ответы на все прозвучавшие в ходе встречи вопросы и замечания, попутно отметив, что многие проблемы, имеющиеся в Октябрьском муниципальном образовании и в Падах, в частности, решаются.

«Может быть, не так быстро, как нам бы хотелось, но, тем не менее, подвижки в этом направлении, безусловно, есть», - добавил глава района.

"БП" №№25-26 от 19 февраля.