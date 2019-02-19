Голосуем за российский дуб – участника международного конкурса «Европейское дерево года – 2019»!

Второй раз наша страна участвует в престижном международном конкурсе. В прошлом году номинант от России, дуб из Белгородской области, из 13-ти стран-участниц занял престижное третье место.



Европейскому конкурсу предшествовал национальный отборочный этап – конкурс «Российское дерево года – 2018». Организатором российского конкурса является НПСА «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». Из 12-ти претендентов путем открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» www.rosdrevo.ru было выбрано главное дерево страны – могучий дуб, произрастающий в Московской области на территории Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево». Специалисты Центра древесных экспертиз установили возраст дуба – 248 лет!

Устроители европейского конкурса отмечают: «Деревья вокруг нас – это наша связь с местом, где мы живем. Мы гордимся ими, потому что они символизируют красоту и историческое наследие регионов и мы хотим поделиться историями о наших деревьях с другими. В Европе много замечательных деревьев с богатой историей. У деревьев есть корни, и поэтому они не могут путешествовать, но представители разных европейских стран могут встретиться и рассказать друг другу истории о наших деревьях и о наших предках».

Российская Федерация обладает большим количеством уникальных старовозрастных деревьев, которыми мы по справедливости гордимся и о них должен узнать весь мир. 1 февраля на сайте международного конкурса www.treeoftheyear.org началось голосование по выбору европейского дерева года – 2019.

Россию представляет подмосковный Абрамцевский дуб. Мы желаем российскому участнику победы и призываем всех граждан нашей области проголосовать за него.

Министерство природных ресурсов и экологии области.

