Спасенные из снежного плена автомобилисты попросили Губернатора наградить участников операции по их вызволению

26 января 2019 года жительница поселка Александровский Галина Мельникова из-за сильной метели застряла на участке дороги между селами Новопокровское и Малая Семеновка. Она рассказывает, что порывы ветра усиливались и низовая метель забивали трассу буквально на глазах. За считанные минуты дорога пропала из виду под снегом и дальнейшее движение стало невозможным.

Чтобы не замерзнуть и не погибнуть на занесенной дороге Марина позвонила в ЕДДС Балашовского района.



Звонок принял диспетчер Илья Сапрыкин. Он связался с главой Новопокровского поселения Анатолием Титоренко, который принял оперативные меры и в течение получаса к заложникам стихии прибыл трактор К-701, который стал расчищать дорогу и буксировать застрявшие машины.

Несмотря на то, что обслуживания этого участка дороги относится к работе других структур, глава поселения и Дмитрий Бозриков, предприниматель, предоставивший трактор, сразу направили на дорогу технику.

Все действие разворачивалось поздним вечером и завершилось к полуночи. Благодаря большому профессиональному опыту тракторист Сергей Хорев освободил дорогу от снежных заносов, вызволив застрявшие легковые автомобили и машину скорой помощи, направлявшуюся на вызов.

По инициативе благодарных за спасение водителей и их пассажиров, 26 января попавших в сложную ситуацию на участке дороги между селами Новопокровское и Малая Семеновка Балашовского района, Галина Мельникова обратилась к Губернатору Валерию Радаеву: «Мы обращаемся к вам с ходатайством о награждении работников Хорева Сергея, Титоренко Анатолия, Сапрыкина Ильи. Сами понимаете какие последствия могли бы быть, если бы не подоспела их помощь».

Министерство по делам территориальных образований.

