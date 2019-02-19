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Вторник, 19 февраля 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Спасенные из снежного плена автомобилисты попросили Губернатора наградить участников операции по их вызволению

26 января 2019 года жительница поселка Александровский Галина Мельникова из-за сильной метели застряла на участке дороги между селами Новопокровское и Малая Семеновка. Она рассказывает, что порывы ветра усиливались и низовая метель забивали трассу буквально на глазах. За считанные минуты дорога пропала из виду под снегом и дальнейшее движение стало невозможным.
Чтобы не замерзнуть и не погибнуть на занесенной дороге Марина позвонила в ЕДДС Балашовского района.
 

Звонок принял диспетчер Илья Сапрыкин. Он связался с главой Новопокровского поселения Анатолием Титоренко, который принял оперативные меры и в течение получаса к заложникам стихии прибыл трактор К-701, который стал расчищать дорогу и буксировать застрявшие машины.
Несмотря на то, что обслуживания этого участка дороги относится к работе других структур, глава поселения и Дмитрий Бозриков, предприниматель, предоставивший трактор, сразу направили на дорогу технику.
Все действие разворачивалось поздним вечером и завершилось к полуночи. Благодаря большому профессиональному опыту тракторист Сергей Хорев освободил дорогу от снежных заносов, вызволив застрявшие легковые автомобили и машину скорой помощи, направлявшуюся на вызов.
По инициативе благодарных за спасение водителей и их пассажиров, 26 января попавших в сложную ситуацию на участке дороги между селами Новопокровское и Малая Семеновка Балашовского района, Галина Мельникова обратилась к Губернатору Валерию Радаеву: «Мы обращаемся к вам с ходатайством о награждении работников Хорева Сергея, Титоренко Анатолия, Сапрыкина Ильи. Сами понимаете какие последствия могли бы быть, если бы не подоспела их помощь».
Министерство по делам территориальных образований.
 