"Золотое кольцо" села Пады. Прогулка с краеведом

Село Пады — одно из немногих старейших сел Балашовского района. Его исторический период в недалеком 2021 году достигнет своего 300-летия! И немудрено, что год от года интерес к селу Пады со стороны туристов и приезжающих гостей только увеличивается. Сегодняшнее обаяние Падов, несмотря на прошедшие почти три века, — в сочетании прошлого и настоящего, в подчеркнутом сельском уюте, добротности, продуманности, любовном отношении жителей к своему селу и его истории. Говоря словами выдающегося искусствоведа эпохи «серебряного века» Николая Николаевича Врангеля: «Здесь так же, как и прежде, бегут вдаль дороги и река, так же шумит лес, и на небе смеется солнце, и мечтает луна, и дрожат звезды - все то же, что было столетия».



Так исторически сложилось, что центром села Пады считается площадь, расположенная перед главными воротами усадьбы Нарышкиных, на сегодня АО «Санаторий Пады». В давние времена XIX, начала XX веков, да и в советский период на ней проводились летние ярмарки и велась рыночная торговля местной деревенской продукцией: в основном овощами и фруктами. Постепенно площадь по своей окружности застраивалась зданиями, носящими по своему предназначению духовно-нравственный и социальный характер: деревянная, а затем кирпичная церковь с приходской школой, врачебная амбулатория с родильным приютом (а позднее больница), Народный дом с библиотекой и чайной-читальней, земское начальное 4-классное училище, ставшее затем средней школой со зданием интерната, «коопторговские лавки и магазины» (прежние здания не сохранены), здание волостной управы (сейчас в нем школьный краеведческий музей), здание сельского Совета, почтовое отделение и отделение Сбербанка, аптека, здание для школьного музея и библиотеки (сейчас в этом здании врачебная амбулатория), здание столовой, впоследствии переоборудованное под пожарное депо, мемориал Славы героям-землякам, участникам ВОВ, не вернувшимся с полей сражений и ушедшим из жизни в послевоенные годы, сегодняшние продуктовый и промтоварный магазины.

Между школой, построенной в 1911 - 1912 годах, и Народным домом, построенным на средства В.Л. Нарышкина в период 1901-1903 гг. (сегодня это СДК), расположен красавец пруд, именуемый в селе Школьный. Точной даты его происхождения не установлено. Основываясь на исторических фактах, предположу такое: пруд был отрыт и укреплен плотиной крестьянами села Пады в 1839 — 1840 годах для заливки фундамента и строительства кирпичного храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы на средства тогдашнего владельца усадьбы Льва Кирилловича Нарышкина (годы жизни 1809 - 1855). Наполнялся пруд за счет родниковой жилы, находящейся с его северной стороны. В этой вырытой чаше гасили известь и готовили раствор для заливки мощного фундамента, кладки стен и сводов строящегося храма с колокольней, датой постройки которого значится 1841 год. Когда владельцем имения стал сын Льва Кирилловича - Василий Львович Нарышкин (вступление в право наследства 1861 год), то он использовал имеющиеся подземные жилы родника у этого пруда в качестве водозаборника при строительстве водопровода к своей усадьбе. Этот пруд был аналогично использован для строительства кирпичной двух-этажной земской школы (годы строительства 1911-1912).

В остальные годы пруд был общественным водоемом, из которого брали воду для полива огородов и в котором собиралась дворовая водоплавающая птица с прилегающих улиц села. В месте родника был выкопан колодец с деревянным срубом, который стал называться Володичкин. Его чистейшую и очень вкусную воду черпали для питья и столовых нужд многие жители села. Вспоминаю свое детство, когда мальчишкой ездил за водой из этого колодца на велосипеде, вешая затем полные ведра с водой на руль. И не один я возил таким образом воду. Вот такие мы были водовозы!

Началом пути по нашему «Золотому кольцу» следует считать перекресток дорог в конце улицы Ленина, которая ведет от въезда в село Пады к его центру. В этом месте находится остановка рейсового автобуса «Балашов-Пады». Здесь «кольцо» берет свое начало, сюда и возвращается, сделав круг общей протяженностью около 1 км. На всем его протяжении дорога асфальтирована, однако на участке от ворот санатория «Пады» до здания СДК требует капитального ремонта, так как по ней будет стыдно водить туристов. Этот участок намного старее первой половины и был проложен во время, когда Падовский санаторий стал всесоюзной здравницей, и по этой дороге возили отдыхающих с ж.д. станции (на станцию) «Пады». А вот начальный участок, протяженностью 890 метров, был построен в 1998 году (председатель сельского Совета Симонов Павел Федорович), открытие которого состоялось 12 ноября того же года. Он соединил автобусную остановку, магазин ПО «Хопер» с районом двух пятиэтажных жилых домов, построенных в 1982 г. (на 77 квартир) и 1987 г. (на 70 квартир).

Встав у начала движения, мы увидим справа автобусную остановку, а за ней - сохранившееся здание бывшего магазина ПО «Хопер», построенного в середине 1960-х годов. В нем сегодня магазин «Все для дома», который содержится за счет частных вложений индивидуальных предпринимателей, за что им большое спасибо!

Слева и чуть позади стоит, как бы в низине, старинное и большое, на высоком фундаменте бревенчатое здание с резьбой по карнизу и с большими окнами, обрамленными разрисованными наличниками, а также с деревянным крыльцом, крышу которого подпирают высушенные годами резные столбы. Оно стоит как бы особняком, прямо перед плотиной Школьного пруда. Это здание бывшего Народного дома — сегодняшнего СДК, который сельчане в разговоре между собой привычно называют «сельский клуб», но не будем забегать вперед, так как мы к нему вернемся, завершая наше путешествие по «Золотому кольцу» села Пады.

Пройдя немного по дороге, идущей по правую сторону Школьного пруда, мы увидим справа здание сегодняшнего пожарного депо. Оно было построено в середине 1960-х годов под столовую, которая работала в селе несколько лет, а затем в здании оборудовали хозяйственный и промтоварный магазин, который просуществовал до 90-х годов прошлого столетия. Потом здание много лет пустовало, приходило в негодность, и через некоторое время от его былого величия остались лишь крыша да стены с пустыми проемами для окон. Вот из этих «останков» и было оборудовано своими силами пожарное депо, работники которого - наши доблестные пожарные - профессионально выполняют свои задачи по борьбе с возгораниями на территории Октябрьского муниципального образования.

С выходом на следующий перекресток (ул. Ленина и ул. Героя Советского Союза Виктора Певунова) наш взор привлекают несколько зданий: аптека, школьный краеведческий музей и здание бывшего интерната, в котором сегодня функционирует школьная столовая. К зданию столовой пристроено еще одно здание, в котором размещается сельская библиотека. У каждого здания своя история, но сначала расскажу о музее. Это большой бревенчатый дом с крыльцом, на фронтоне которого выведен год его постройки - 1890. В музее три исторических зала с большим количеством экспонатов о славном прошлом села Пады. Само здание было построено по указу владельца имения в селе Пады Василия Львовича Нарышкина для созданной им метеорологической станции второго разряда. Впоследствии здание использовалось под волостное правление, а с его упразднением (1929 г.) - под сельский Совет. С увеличением в селе Пады учащихся и нехваткой мест в основном здании школы это здание в 1936 году было передано школе, которое ученики, да и жители села, стали называть «маленькая школа». В 2005 году три классных комнаты этого здания вынужденно были предоставлены для школьного музея, но это отдельная история.

Справа от музея, окруженное выросшими рябинами, расположилось здание аптеки. Это новое здание, построенное в 1990 году при активном участии заведующей аптекой Дёминой Любови Ивановны. До этого, а точнее, с 1936 года, аптека занимала старинное здание бывшей приходской школы сельского храма, которое еще встретится нам на пути.

Как краевед и сын своего отца, Захарова Александра Герасимовича, не могу пропустить тот исторический факт, что напротив школьного здания-столовой и пристройки-библиотеки, прямо за дорогой, долгое время стояло здание сельского Совета, в одной из маленьких комнат которого была сельская библиотека. В ней с 1946 по 1973 год работал первым послевоенным библиотекарем мой отец, участник ВОВ и инвалид II группы (тяжелое ранение в правую руку). В селе его называли «человек большой души». Он активно вел общественную работу, 12 раз избирался депутатом местного Совета, два года (1963-1965) занимал выборную должность председателя исполнительного комитета Падовского сельского Совета. Следует сказать, что наша библиотека постоянно перемещалась. Ну не везло ей с постоянным местом. Из Народного дома она переместилась в здание сельского Совета, о котором я рассказал выше. Затем снова вернулась в здание Дома культуры (бывший Народный дом). В 1974 году библиотека справила новоселье в специально построенном здании (на втором этаже, а на первом разместился школьный музей). Здесь она прослужила читателям до лета 2012 года, после чего освободила помещение для его переоборудования под амбулаторию. Располагавшийся на первом этаже музей переместили раньше (в 2005 году) из-за возникшей повышенной влажности. Сегодня библиотека размещается в маленькой пристройке к школьному зданию столовой. К сведению соответствующего руководства, этому маленькому зданию библиотеки срочно требуется ремонт кровли и наружных стен!

Наш путь по кольцу свернул налево, и вдалеке мы видим входные старинные ворота бывшей усадьбы Нарышкиных. Однако до них еще далеко, а мы проходим мимо старинных кирпичных с железными коваными створами и калитками парадных ворот, за которыми в глубине величаво возвышается белое кирпичное двухэтажное здание МОУ СОШ села Пады. Задержимся здесь и обратимся к истории.

До 1912 года в Падах сельские дети получали начальное образование в приходской школе. Здесь ежегодно обучались до 100 человек с двухгодичным сроком обучения (два класса). Учились Закону Божьему, чтению, чистописанию и счету. В 1911 - 1912 годах по прошению (приговору сельского схода) жителей села в Балашовскую уездную земскую управу здесь строится по специальному проекту Падовское 4-классное земское общественное училище. Здание строили всем селом с привлечением местных рабочих и умельцев-кустарей под общим руководством инженера-строителя из Балашова. Первый учебный год для детей села в новой школе из-за незначительных недоделок начался с небольшим опозданием - 1 октября 1912 года. А знаменитые школьные ворота были построены в 1913 году при дополнительном ассигновании Балашовского земства по решению сельского схода.

Окончание в "БП" №№23-24 от 14 февраля.