Мальчики стали допризывниками

В военном комиссариате города Балашов, Балашовского и Романовского районов завершается комплекс запланированных основных мероприятий по первоначальной постановке на воинский учёт (ППВУ) юношей 2002 года рождения.



Согласно статье 9 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и распоряжениям глав Балашовского и Романовского муниципальных районов, на ППВУ вызываются все юноши 2002 года рождения (более 400 человек), имеющие российское гражданство. Напомню, что мероприятия осуществляются в период с 1 января по 31 марта 2019 года. Школьники прибывают в военкомат по специальному графику.

- Позади проделанная большая и кропотливая работа по сбору необходимых документов, справок и сдачи анализов, - сказала ответственная за проведение ППВУ, помощник начальника отделения военкомата Светлана Николаевна Яшкова. - Кроме того, с юношами проводятся обязательные письменные тесты-задания по профессионально-психологическому отбору. Здесь же они проходят тщательное медицинское освидетельствование у опытных врачей-специалистов на предмет пригодности к будущей военной службе. При необходимости направляются на дополнительное обследование или лечение в медицинские учреждения ГУЗ СО «Балашовская районная больница» и ГУЗ СО «Балашовский межрайонный психоневрологический диспансер».

Теперь каждого из них по праву можно считать допризывником, ведь мальчишки получают свой первый воинский документ защитника Отечества - удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу.

В день прохождения ППВУ на каждого парня заводится личное дело призывника.

По результатам прохождения ППВУ и категории годности к военной службе начальник отделения В.И. Ерёмчев совместно с военным комиссаром Ю.А. Моисейченко предварительно предназначают парней, прошедших ППВУ, в различные рода войск.

"БП" №№23-24 от 14 февраля.