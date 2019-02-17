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Воскресенье, 17 февраля 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Встреча студентов разных поколений

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…», - сказал как-то классик. И, как всегда, был прав.
 

25 января в России отметили один из самых веселых и бесшабашных праздников – Татьянин день или День российского студенчества.
В этот же день  в гости к лучшим представителям балашовского студенческого братства пришел глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков. Ну, а сама встреча состоялась, разумеется,  в одной из аудиторий главной кузницы педагогических кадров всего Прихоперья -  Балашовском институте Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
На встрече за своеобразным круглым столом вместе с главой района П.М. Петраковым, заместителем главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко и радушной хозяйкой -  директором  БИ СГУ А.В. Шатиловой также присутствовали студенты разных курсов собственно Балашовского института СГУ, средних специальных учебных заведений и колледжей. Разумеется, здесь были собраны лучшие представители студенчества, которые, помимо отличной учебы, успевают добиваться внушительных результатов  в спорте, общественной деятельности,  в том числе и в волонтерстве.
Сразу скажем, разговор получился на редкость искренний и открытый. Павел Михайлович поинтересовался, как и чем живут нынешние студенты, как построен учебный процесс, какие проблемы их заботят, где и в каких условиях проживают иногородние студенты, как проводят свой досуг, куда «ходят на танцы».
Ребята  с готовностью рассказывали о своих успехах в учебе,  в общественной деятельности, о спортивных достижениях.
Поднимали и важные темы: волонтерство, наставничество, студенческое самоуправление, перспективы развития города и района, создание условий для всестороннего развития творческих наклонностей и талантов нынешней молодежи.
В свою очередь Павел Михайлович поделился  с ребятами воспоминаниями о своей студенческой юности, о строительных и комбинированных отрядах, о практике, которую студенты проходили на крупных промышленных и производственных предприятиях. Рассказал и несколько забавных и поучительных историй, коими богата, наверное, студенческая юность любого человека.
Ну, а в завершение встречи глава БМР вручил студентам благодарственные письма администрации Балашовского муниципального района, а также пожелал им успехов в учебе и в овладении выбранной специальностью. 

"БП" №№23-24 от 14 февраля.