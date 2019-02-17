Встреча студентов разных поколений

«Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…», - сказал как-то классик. И, как всегда, был прав.



25 января в России отметили один из самых веселых и бесшабашных праздников – Татьянин день или День российского студенчества.

В этот же день в гости к лучшим представителям балашовского студенческого братства пришел глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков. Ну, а сама встреча состоялась, разумеется, в одной из аудиторий главной кузницы педагогических кадров всего Прихоперья - Балашовском институте Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

На встрече за своеобразным круглым столом вместе с главой района П.М. Петраковым, заместителем главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко и радушной хозяйкой - директором БИ СГУ А.В. Шатиловой также присутствовали студенты разных курсов собственно Балашовского института СГУ, средних специальных учебных заведений и колледжей. Разумеется, здесь были собраны лучшие представители студенчества, которые, помимо отличной учебы, успевают добиваться внушительных результатов в спорте, общественной деятельности, в том числе и в волонтерстве.

Сразу скажем, разговор получился на редкость искренний и открытый. Павел Михайлович поинтересовался, как и чем живут нынешние студенты, как построен учебный процесс, какие проблемы их заботят, где и в каких условиях проживают иногородние студенты, как проводят свой досуг, куда «ходят на танцы».

Ребята с готовностью рассказывали о своих успехах в учебе, в общественной деятельности, о спортивных достижениях.

Поднимали и важные темы: волонтерство, наставничество, студенческое самоуправление, перспективы развития города и района, создание условий для всестороннего развития творческих наклонностей и талантов нынешней молодежи.

В свою очередь Павел Михайлович поделился с ребятами воспоминаниями о своей студенческой юности, о строительных и комбинированных отрядах, о практике, которую студенты проходили на крупных промышленных и производственных предприятиях. Рассказал и несколько забавных и поучительных историй, коими богата, наверное, студенческая юность любого человека.

Ну, а в завершение встречи глава БМР вручил студентам благодарственные письма администрации Балашовского муниципального района, а также пожелал им успехов в учебе и в овладении выбранной специальностью.



"БП" №№23-24 от 14 февраля.