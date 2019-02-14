Подвиг длиной в девятьсот дней и ночей

В этот день концертный зал МБУДО "Центр дополнительного образования "Созвездие" был заполнен юными патриотами местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", городского клуба старшеклассников "Лидер", РДПОО "Радуга", ветеранами Вооружённых сил и труда, учащимися и их родителями, педагогами общеобразовательных учреждений и представителями управления образования администрации БМР.



И это не случайно. Ведь 27 января - день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) отмечается в стране как День воинской славы России. А в нынешнем году этому историческому событию мирового масштаба исполнилось 75 лет.

Подлинное человеческое мужество, стойкость и самоотверженный патриотизм показали в те страшные дни, месяцы и даже годы жители города на Неве, советские солдаты, моряки и военные лётчики, без малого 900 дней и ночей оборонявшие блокированный Ленинград.

Об этом, в частности, говорили участники торжественного мероприятия, организованного в формате дневника памяти.

Звучит "Гимн великому городу" из балета "Медный всадник". А на экране мелькают кадры ленинградской кинохроники.

Ведущие - методист центра Татьяна Анатольевна Солдатова и руководитель поискового отряда "Рубеж" методист Алексей Олегович Булгаков рассказали о начале блокады и планах гитлеровцев стереть величественный город с лица земли. О том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе боролись с голодом, холодом, смертью, как старались помочь взрослым: работали на станках вместо ушедших на фронт родителей, возводили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными в госпиталях… Более пяти тысяч ленинградских подростков за мужество и героизм, ударный и непосильный труд были награждены медалями "За оборону Ленинграда".

"Сегодня, спустя 75 лет, мы хотим вспомнить те трагические дни и годы блокады, - сказала Т.А. Солдатова. - Но без воспоминаний самих участников событий - это просто цитаты. Куда важнее живое слово, память тех, кто на себе испытал голодные дни".

В подтверждение её слов на экране демонстрируются кадры видеофильма с воспоминаниями Ольги Сергеевны Бычковой, которая многие годы была членом городской ветеранской организации и возглавляла секцию жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Балашове.

Мама Ольги Сергеевны умерла 15 февраля 1942 года - в день рождения Оли. Не стало отца, дедушки и бабушки. В раннем детстве, потеряв в блокадном городе родителей, родных, тогда еще совсем юная Оля Бычкова была определена в детский дом. Девочка выжила, потому что взрослые отдавали последнее детям. Получая свои заветные 125 грам-мов тёмного ржаного хлеба пополам со столярным клеем, жмыхом и мякиной, как и её сверстники, она понимала, что это весь дневной рацион: завтрак, обед и ужин. Но и скудной этой пище дети были рады. Ведь случались дни, когда и этого не было...

Разумеется, такую речь невозможно было слушать без слёз, и они наворачивались на глазах у многих.

Поисковики отряда "Рубеж" установили имена детей Ленинграда, эвакуированных в Балашов. Это Вера Ивановна Астафьева, Сергей Петрович Ишимов, Степан Трофимович Кузнецов, Зоя Михайловна Семёнова и Иван Павлович Симаков.

Чего стоила одна только симфония №7 "Ленинградская" Дмитрия Шостаковича, написанная композитором для жителей замерзающего города! Её услышал весь мир. Прозвучала она и в рамках данного мероприятия.

Много горьких, скорбных документальных свидетельств тех страшных дней прозвучало со сцены в исполнении чтецов-юнармейцев ВПК "Поиск": Дарьи Вячиной, Олеси Неверовой, Дмитрия Корниенко, Никиты Маркина и Георгия Каспарова. Дополнила "картину" хореографическая композиция "Дети войны" в исполнении танцевального коллектива "Дебют" (рук. С.В. Смирнова) и творческого объединения "Родничок", солиста Вадима Андреева (рук. Н.В. Дзукаева).

Среди приглашённых почётных гостей на памятном вечере присутствовали ветераны Вооружённых сил и БВВАУЛ Григорий Прохорович Халаимов, ветеран труда, заслуженный работник пассажирского автотранспорта Татьяна Ивановна Турманова, заведующая сектором по воспитательной работе и дополнительному образованию управления образования Елена Владимировна Щербак и депутат районного Собрания депутатов Владимир Андреевич Калядин.

Перед участниками мероприятия выступили начальник отделения военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов подполковник запаса Виктор Митрофанович Грищенко, член Общественного совета при МО МВД России "Балашовский" Саратовской области, председатель ветеранской организации МО МВД России "Балашовский" Станислав Тимофеевич Кураев и начальник штаба Балашовского военно-патриотического движения "Юнармия", заместитель командира Учебной авиационной базы по работе с личным составом подполковник Констан-тин Евгеньевич Дорогов.

Под размеренные удары метронома участники нынешнего мероприятия почтили память о погибших в блокадном Ленинграде минутой молчания.

В заключение встречи директор МБУДО "Центр дополнительного образования "Созвездие" Ольга Евгеньевна Уварова сказала в беседе со мной: "Прошли десятилетия. Выросли поколения, которые не знали ужасов войны. Но подвиг ленинградцев в годы блокады навсегда останется в нашей памяти. Он в названии улиц и площадей, в величественных монументах, мемориальных комплексах, памятниках и обелисках. О героизме и мужестве тех дней много написано стихотворений и книг, песен и музыки, снято кинофильмов. В Центре "Созвездие" оформлены тематические выставки, проходят патриотические мероприятия и конкурсы.

Для нас, жителей Балашова, как и для жителей блокадного Ленинграда, это такой же памятный день, как День Победы. И неважно, где они сейчас живут, они всегда помнят и чтят этот день. Вот почему в нашем концертном зале проходят такие мероприятия".

"БП" №№21-22 от 5 февраля.

