Лучший балашовский учитель работает в лицее

31 января в Центре «Созвездие» состоялся финал конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года - 2019».



За звание лучшего в Балашовском районе боролись семь педагогов: учитель русского языка и литературы, учитель предмета «Основы православной культуры» МОУ «Лицей» Ирина Владимировна Щедрова, учитель физики МОУ «Гимназия №1» Виталий Владимирович Абальмасов, учитель немецкого языка МОУ СОШ села Родничок Татьяна Валерьевна Магорина, учитель английского языка МОУ СОШ №3 Лилия Александровна Благова, учитель географии МОУ СОШ №7 Наталия Александровна Ковалёва, учитель информатики МАО СОШ №15 Павел Васильевич Михайлов и учитель немецкого языка МОУ СОШ №16 Светлана Алексеевна Шатилова.

- Конкурс прошел в теплой, дружеской атмосфере, в конкурентной борьбе, где опыт, молодость, амбиции и дерзость, по-хорошему, были проявлены в полной мере, - сказал, выступая перед конкурсантами уже по завершении финала конкурса, заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко. - Мы на протяжении долгого времени следили за успехами наших конкурсантов и сегодня отметили самых достойных.

Конкурс – это, прежде всего, то действо, где вы можете не только проявить себя, но и обменяться опытом, увидеть лучшие практики, реализуемые педагогическим сообществом на территории нашего муниципального района, попробовать свои силы. Победителю предстоит отстаивать честь нашего района на областном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года».

«Мне искренне приятно поздравить нынешнего победителя и призеров данного своеобразного смотра профессионального мастерства балашовских учителей, - отметил Олег Александрович, вручая диплом победителя ХХII районного конкурса профессионального мастерства «Учитель года – 2019» учителю русского языка и литературы и преподавателю предмета «Основы православной культуры» лицея Ирине Владимировне Щедровой.

Диплом призера, занявшего второе место, решением жюри был отдан учителю физики МОУ «Гимназия №1» В.В. Абальмасову. Ну, а замкнул тройку призеров учитель информатики школы №15 П.В. Михайлов.

Диплом лауреата в номинации «Педагогическое искусство» вручили учителю географии школы №7 Н.А. Ковалевой, лауреатом в номинации «Педагогическое мастерство» стала учитель английского языка школы №3 Л.А. Благова. Диплома лауреата в номинации «Педагогическое призвание» удостоена учитель информатики школы №16 С.А. Шатилова. Также лауреатом конкурса «Учитель года 2019», но уже в номинации «Педагогический талант» стала учитель немецкого языка школы села Родничок Т.В. Магорина.

Перед участниками конкурса и зрителями выступили народный театр молодежной моды «Алексия», воспитанники хореографической студии «Крылья», ученица школы села Сухая Елань Анна Грекова, а также класс преподавателя филиала Саратовского областного колледжа искусств в Балашове О.В. Машкиной.

Конкурсанты также приняли поздравления от начальника управления образования В.В. Шатковской, председателя Балашовского районного комитета профсоюза работников образования Н.А. Юшковой и депутата районного Собрания Р.А. Логинова.

"БП" №№21-22 от 12 февраля.