Огненные дороги необъявленной войны

Стало доброй традицией в редакции газеты «Балашовская правда» организовывать встречи с ветеранами Вооружённых сил, участниками войны в Афганистане и боевых действий на Северном Кавказе. Дни безмятежной молодости наших земляков, принимавших участие в боевых действиях, давно уже стали историей, но воспоминания о суровых армейских буднях навсегда останутся в их памяти.

Сегодня речь зашла о выводе советских войск из Демократической Республики Афганистан, вернее, о 30-й годовщине завершения выполнения задач 40-й общевойсковой армией на южных рубежах Советского Союза. Участниками нынешней встречи стали активисты общественных объединений и организаций Балашова: Сергей Дмитриевич Загорняков и Александр Семёнович Заикин (ВООВ «Боевое братство»), Виктор Иванович Колмыков, Николай Владимирович Диордица, Игорь Витальевич Дуванов (СРООВ ЗГГ «Часовые Родины»), Евгений Николаевич Кузьмин (СОО «Солдаты правопорядка), Геннадий Яковлевич Гладких и Геннадий Васильевич Уколов (МОО «Союз десантников»).



С. Загорняков, председатель правления Балашовского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»:

- Начну с темы нашей встречи. В последние годы идеология в стране меняется, и, как следствие, сегодня во многих документах эта дата звучит не как День вывода советских войск из Афганистана, и тем белее, не как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а как годовщина завершения выполнения задач 40-й армией в Афганистане.

С 1990 года до 2011 года не только мы - «афганцы», но и всё население отмечали 15 февраля как День памяти воинов-интернационалистов, хотя официального статуса он не имел. Прошло восемь лет с той поры, когда был подписан Дмитрием Медведевым (на тот момент Президент РФ) закон №320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Что удивительно, дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, была приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана 15 февраля 1989 года. А если сказать по существу, то, только по данным Министерства обороны РФ, после окончания Великой Отечественной и в целом, Второй мировой войны 1,5 миллиона советских и российских военнослужащих приняли участие более чем в 30 войнах и вооружённых конфликтах за пределами Отечества. Скажем, это несколько десятков государств Азии, Африки и Латинской Америки: Монголия, Ангола, Эфиопия, Вьетнам, Корея, Мозамбик, Никарагуа, Остров Свободы - Куба, республики бывшего СССР, конечно, ДРА, Югославия и другие. А сейчас и Сирия.

По логике выходит, что ветеранов Великой Отечественной войны, освобождавших народы стран Западной Европы от немецко-фашистских захватчиков, и участников советско-японской войны, погибших на чужбине, также законом приравняли в дате 15 февраля 1989 года!? Вот почему мы, «афганцы», отмечаем именно 30-ю годовщину завершения задач 40-й армией в Афганистане, и никак иначе.

Не буду вдаваться в политические вопросы ввода 40-й армии в ДРА в декабре 1979 года, замечу лишь, что мы ввели войска по просьбе законного правительства Афганистана. Печально, что душманы (афганские моджахеды) пошли на поводу у американцев, которые самовольно размещали военные базы в этой стране, граничащей с Советским Союзом. Американцы щедро финансировали и вооружали исламскую оппозицию после победы апрельской революции 1978 года и провозглашения Демократической Республики Афганистан. Это они породили известных мятежных полевых командиров: Ахмада-Шаха Масуда, Турана Исмаила, Моулави Джелалуддина Хакани, Саида Мансура, Мохаммада Башира, Устада Фарида, Абдулу Халида Басира, Саида Али Бехешти, Мохаммеда Асефа Мохсени, Саида Мохаммеда Хасана и других. В том же 1978 году началась гражданская война.

Несмотря на большие потери, мы победили. Дорогой ценой досталась нам победа - около 15 тысяч солдат 40-й армии погибли в Афганистане.

Мы уходили из горной страны, которой правил президент Мухаммед Наджибула. Он стремился к миру на своей земле и остался до конца со своим народом.

Н. Диордица, старший прапорщик в отставке ПВ КГБ СССР:

- Этот исторический день забывать нельзя. Всюду говорится о 40-й армии, но ведь боевые действия велись и в приграничных с Афганистаном кишлаках, где Пограничные войска отражали нападения моджахедов, бандформирований. С начала 1980 года меня, начальника радиостанции Р-140, командировали из Душанбе в Термез. Оттуда горными дорогами до Ишкашима, Калай-Куфа, и боестолкновения с моджахедами в Мазари-Шарифе, Ташкурганской операции, служба в мотоманевренной группе ПВ КГБ СССР ММГ-2 Янги-Кала Московского пограничного отряда, пограничном Пяндже и высокогорном Хороге... А возвращение в приграничный с Афганистаном кишлак Иол Шуроабадского района Хатлонской области, где стойко охраняли границу бойцы 12-й заставы Московского погранотряда. Затем возвращение в Гиссарскую долину... Эти огненные дороги необъявленной войны позабыть невозможно. А сколько мы потеряли боевых товарищей, совсем ещё юных ребят. Многие получили ранения, стали инвалидами. И если сравнивать с Великой Отечественной войной, то в Афганистане мы отстояли не только честь и независимость нашей Родины, но и огромной ценой внесли вклад для мирного существования страны. Об этом времени необходимо говорить подрастающему поколению.

И. Дуванов, воин-интернационалист, рядовой ММГ-3 ПВ КГБ СССР:

- Был призван на военную службу в Пограничные войска и направлен в Туркменскую ССР на 14-ю погранзаставу. Затем учебное подразделение. Более года прослужил в мотоманёвренной группе, что располагалась в афганском кишлаке Калайи-Нау провинции Бадгис. Конечно, запомнились дни, когда мы сопровождали и обеспечивали охрану, безопасность выхода частей и соединений 40-й армии из Афганистана в период с 15 мая 1988 года по 15 февраля 1989 года. Они уходили домой, а мы оставались. 16 февраля 1989 года наступило долгожданное построение и торжественные проводы нашей ММГ из Калайи-Нау. Командиры, простые афганцы и официальные лица на митинге благодарили советских пограничников за неоценимую помощь народной власти в провинции все эти годы. Запомнились слова одного из выступающих, что шурави (советские) научили афганских товарищей воевать. И уже в туркменском посёлке увидели местное население с цветами, музыкой и накрытыми праздничными столами с различными угощениями. Мне эти годы, месяцы, дни и часы не забыть никогда.

Г. Уколов, гвардии сержант запаса разведывательно-десантной роты ОРБ ВДВ: - За время службы в отдельном разведбате в Баграме каждый из нас буквально наизусть знал каждый камушек, каждую тропинку вокруг расположенного рядом аэродрома и военно-воздушной базы ВВС, перевала Саланг, ущелий Панджшер, Бамиан и Ниджраб, предгорья Кабула. Трудности в наших разведывательных операциях заключались в том, что «духи» были хорошо обучены и создали в горах удивительную систему переходов в скалах. Нам часто приходилось действовать буквально в открытую, поскольку спрятаться на местности, где не растёт ничего, кроме небольшой травы, практически невозможно.

Кроме прочего, ужасно мешали невыносимая жара и отсутствие открытых источников воды.

Надо было с осторожностью относиться и к местным жителям кишлаков, которые всячески помогали моджахедам, указывая им на наши передвижения.

Служба в разведывательной роте научила нас, десантников, выходить из самых сложных ситуаций. У меня много настоящих и верных друзей во всех уголках бывшего Союза. Все, кто прошёл через это испытание, никогда не смогут забыть такой урок. Вы спрашиваете о боевых товарищах, операциях? В 2014 году вышла Книга памяти «Афган. Баграм. Разведка», которая была составлена ветеранами-разведчиками при помощи архивов ЦАМО РФ. В ней рассказывается о буднях разведроты в Афганистане, названы имена всех погибших...

В. Колмыков, старший прапорщик в отставке ПС ФСБ России:

- Многие мои армейские друзья проживают в Украине. В Интернете на сайте «Одноклассники» со мной не переписываются, о себе не рассказывают. Я их тоже не хочу подводить, зная ситуацию. Для меня Пограничные войска - вся моя жизнь. После окончания Балашовского ПТУ №15 срочную службу начинал в Термезском Краснознамённом Среднеазиатском пограничном округе. Прошёл огненными дорогами от самого начала боевых действий и до последнего дня вывода советских войск из Афганистана.

Окончание в "БП" №№19-20 от 7 февраля.