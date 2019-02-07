Новый год в... открытках

В кинотеатре «Победа» работает выставка «История новогодней открытки».

Не секрет, что еще в не столь далеком прошлом почтовые открытки в нашей стране, да, пожалуй, и во всем мире пользовались огромной популярностью. И популярность эта была вполне заслуженная. Считалось хорошим тоном, будучи в другом городе или даже стране, послать своим родителям, друзьям или любимому человеку красочную открытку с приветом, признанием в любви, добрым пожеланием или каким-либо иным небольшим информационным содержанием.



Кстати сказать, по открыткам, как и по почтовым маркам, вполне можно изучать историю родной страны, в том числе и историю праздников. Нынешняя выставка открыток, к примеру, посвящена одному из самых ярких и желанных праздников, который на протяжении нескольких веков с удовольствием отмечают в нашей стране, – Новому году.

Основу экспозиции составила личная коллекция открыток преподавателя Балашовской Детской художественной школы им. В.Н. Бочкова О.Н. Шатохиной, а также наиболее яркие и интересные экземпляры из коллекции деда одной из учениц этой школы Ксении Кирилловой. Причем здесь представлены открытки разных лет, а самая старая датирована 1968 годом.

Практически на всех открытках, что естественно, изображены главные герои Нового года – Дед Мороз и Снегурочка.

Одной из характерных особенностей советских новогодних открыток было то, что в их оформлении очень часто использовались символы государственной власти: красная звезда, Московский Кремль и Спасская башня в композиции с елками или ветками.

Любимыми открытками детворы были, разумеется, те, на которых изображались герои любимых мультфильмов.

В 80-е годы в моду входит фотооткрытка со сказочными сюжетами: с Дедом Морозом, лесными животными, а также еловыми ветками с игрушками, серпантином и горящими свечками.

После Олимпиады-80 в Москве почтовые карточки отражают пропаганду спорта и здорового образа жизни.

Впрочем, как гласит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А потому, как говорится, спешите видеть!

"БП" №№17-18 от 5 февраля.