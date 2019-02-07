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Четверг, 7 февраля 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"Выстояли. Выжили. Освободили"

Так называлось торжественное мероприятие, которое прошло на днях в стенах Балашовского краеведческого музея и было приурочено  к 75-й годовщине снятия советскими войсками фашистской блокады Ленинграда.
 

В мероприятии приняли участие балашовцы разных поколений: ветераны войны и труда, студенты Балашовского политехнического лицея, местные журналисты…
К участникам мероприятия обратился заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко, который от имени губернатора области В.В. Радаева, регионального министерства социального развития и главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова поздравил бывших жителей блокадного Ленинграда со знаменательной датой и вместе с заместителем директора ГАУ СО «КЦСОН Балашовского  района» О. Петровой вручил ветеранам Великой Отечественной войны памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», а также подарки.
Ветеранов войны и бывших жителей блокадного Ленинграда поздравили также директор Балашовского краеведческого музея  С.В. Фетисова и председатель Балашовского отделения Союза ветеранов Афганистана А.С. Заикин.
Особенно трогательным стало выступление городского хора ветеранов войны и труда. Этот по-своему уникальный творческий коллектив подготовил специально для данного мероприятия интереснейшую музыкальную программу, в которую вошли наиболее популярные песни прошлых лет, в том числе и военного периода.
Своими воспоминаниями о пережитом  поделились специально приглашенные почётные гости: В.И. Виллонен и А.Р. Шейкман - бывшие дети блокадного Ленинграда, вместе со своими родителями испытавшие все ужасы  той страшной блокады.
В освобождении города на Неве от блокады участвовали 37 тысяч саратовцев, из них 14 385 человек погибли, защищая Ленинград. 27 балашовцев пережили блокаду.  88 – участвовали в её прорыве.
Там отличились и наши земляки – балашовцы – Герои Советского Союза. О подвигах балашовцев, освобождавших Ленинград: А.Г. Ястребова, И.М. Привалова, Б.Г. Сорокина, Н.И. Фомина, П.Ф. Еромасова, А.И. Хользунова  рассказала заведующая экскурсионно-массовым отделом Балашовского краеведческого музея  Е.В. Калганова.
"БП" №№17-18 от 5 февраля.