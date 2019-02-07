"Выстояли. Выжили. Освободили"

Так называлось торжественное мероприятие, которое прошло на днях в стенах Балашовского краеведческого музея и было приурочено к 75-й годовщине снятия советскими войсками фашистской блокады Ленинграда.



В мероприятии приняли участие балашовцы разных поколений: ветераны войны и труда, студенты Балашовского политехнического лицея, местные журналисты…

К участникам мероприятия обратился заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко, который от имени губернатора области В.В. Радаева, регионального министерства социального развития и главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова поздравил бывших жителей блокадного Ленинграда со знаменательной датой и вместе с заместителем директора ГАУ СО «КЦСОН Балашовского района» О. Петровой вручил ветеранам Великой Отечественной войны памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», а также подарки.

Ветеранов войны и бывших жителей блокадного Ленинграда поздравили также директор Балашовского краеведческого музея С.В. Фетисова и председатель Балашовского отделения Союза ветеранов Афганистана А.С. Заикин.

Особенно трогательным стало выступление городского хора ветеранов войны и труда. Этот по-своему уникальный творческий коллектив подготовил специально для данного мероприятия интереснейшую музыкальную программу, в которую вошли наиболее популярные песни прошлых лет, в том числе и военного периода.

Своими воспоминаниями о пережитом поделились специально приглашенные почётные гости: В.И. Виллонен и А.Р. Шейкман - бывшие дети блокадного Ленинграда, вместе со своими родителями испытавшие все ужасы той страшной блокады.

В освобождении города на Неве от блокады участвовали 37 тысяч саратовцев, из них 14 385 человек погибли, защищая Ленинград. 27 балашовцев пережили блокаду. 88 – участвовали в её прорыве.

Там отличились и наши земляки – балашовцы – Герои Советского Союза. О подвигах балашовцев, освобождавших Ленинград: А.Г. Ястребова, И.М. Привалова, Б.Г. Сорокина, Н.И. Фомина, П.Ф. Еромасова, А.И. Хользунова рассказала заведующая экскурсионно-массовым отделом Балашовского краеведческого музея Е.В. Калганова.

"БП" №№17-18 от 5 февраля.