Туристический логотип Саратовской области

В Комитете по туризму Саратовской области прошла пресс-конференция, посвященная презентации туристического логотипа Саратовской области. Спикерами выступили председатель Комитета Виктория Бородянская, президент «Ассоциации содействия развитию внутреннего и въездного туризма Саратовской области, включая сельский туризм» Лидия Гаврилюк и молодой дизайнер, разработчик проекта Эдвард Давтян.

- О туристическом логотипе, о том, что он должен быть, говорили очень давно, - рассказала Виктория Валериевна. - Его разработке предшествовала огромная работа. Проводилось анкетирование как саратовцев, так и жителей других городов. И все они говорили о том, что Саратовская область по аналогии со знаменитой песней, ассоциируется с «золотыми огнями» нашего города. И поэтому именно этот образ мы решили использовать в работе.

Были представлены варианты, с которыми работали несколько фокус-групп в состав которых вошли, в том числе, представители молодежного правительства и общественного совета Комитета по туризму. Многие проекты представляли из себя визуальный набор достопримечательностей. Но сами представьте, насколько богата земля саратовская уникальными памятниками и природными ландшафтами. На слуху и наши бренды - саратовская гармоника и саратовский калач, консерватория, памятник «Журавли». И именно этот логотип смог объединить все. Он состоит из множества ярких огоньков, которые могут заключать в себе целую историю края. Допустим, в каждом из них мы расположим объекты, которыми дорожим и гордимся.

Цветовое решение не закреплено. Логотип может быть полностью золотым или серебряным. Кроме того, он уникален тем, что легко трансформируется. Возможны анимационные версии гармоники, калача. А англоязычный вариант логотипа представляет собой изгиб русла нашей любимой Волги. Я считаю, что логотип, как говорится, зашел. Уже сейчас в соцсетях его можно видеть в исполнении «снежинок», как отражение сегодняшней действительности.

- Поскольку нет никакой возможности отобразить все богатство области несколькими достопримечательностями, которых нас их бесконечно много, я решил искать некую метафору, - рассказал Эдвард Давтян. - За основу я взял фрактал, который является бесконечно подобным самому себе. Кроме того, здесь есть надпись «Огни Поволжья», тем самым мы показываем, что у нас есть Волга.

По словам дизайнера, логотип разработан в соответствии с самыми современными трендами. Он прекрасно смотрится на самых разных поверхностях, будь то огромный баннер, футболка, блокнот или ручка. Он узнаваем и оргинален.

- Я участвовала в согласовании и обсуждению логотипа, - сказала Лидия Гаврилюк. - Дебаты были очень серьезными. Кому-то было важно присутствие моста с консерваторией, кто-то говорил, что тут должен быть Вольск. Мнения разделились. И вот этот вариант объединил всех нас. Он уникален, динамичен. Он может передать индивидуальность каждого района области. К примеру, Аткарск может использовать здесь свои розы. Логотип очень гибок и мобилен и это его несомненное преимущество.

Теперь логотип будет широко использоваться на различных туристических и презентационных мероприятиях в регионе, так и за его пределами.

Комитет по туризму области