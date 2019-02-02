В районах области выбрали лучших учителей

В Балашовском и Романовском районах подвели итоги регионального конкурса «Педагогический Эверест – 2018», учредителем и организатором которого стал депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергей Суровов.



Главная цель конкурса – определить талантливых педагогов, оказать им всестороннюю поддержку и повсеместно распространить инновационный педагогический опыт ведущих учителей Балашовского и Романовского муниципальных районов Саратовской области.

Награждение лучших педагогов состоялось в местных отделениях ВПП «Единая Россия» Балашовского и Романовского районов.

По решению жюри, которое оценивало опыт реализации и эффективность представленных участниками творческих проектов, предметные и методические компетенции, личностные качества конкурсантов, абсолютными победителями конкурса «Педагогический Эверест-2018» стали учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 15 г. Балашова Виктория Попова и учитель математики из Усть-Щербединской СОШ Романовского района Елена Селиверстова, которые получили от парламентария современные ноутбуки.

Все участники и призеры конкурса также были награждены ценными подарками, грамотами и дипломами от областного депутата.

«Оценка уровня профессионального мастерства наших учителей – это важный и эффективный механизм мотивации и стимулирования педагогов, который помогает совершенствовать их компетенции, улучшать рабочие методики, приобретать новые знания и опыт, что в дальнейшем положительно сказывается на образовательном процессе в целом, помогает соответствовать современным тенденциям и требованиям, предъявляемым к профессии учителя. Большое спасибо депутату Саратовской областной думы Сергею Борисовичу Суровову за идею конкурса, помощь и поддержку в его реализации и за возможность проявить свои таланты, которую получили наши педагоги!», – отметила начальник отдела образования администрации Романовского района Любовь Дедова.



"БП" №№15-16 от 31 января.