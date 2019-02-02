Балашовский драмтеатр - вне конкуренции

Вот и закончились долгожданные новогодние и рождественские праздники. Погода в этот раз очень даже поспособствовала созданию праздничного новогоднего настроения, обеспечив не только обильные снегопады, но и довольно крепкий морозец. Добавили праздничного антуража городу и украшенные фасады зданий, организаций, ведомств и учреждений.



К слову сказать, среди учреждений района даже проводился специальный конкурс на лучшее новогоднее оформление. И вот на днях его итоги были окончательно подведены, и в 16-й комнате райадминистрации состоялась торжественная церемония награждения победителей.

Рабочей группой по проведению конкурса были отобраны 10 финалистов. Победитель же и призеры определялись самими жителями путем голосования на сайте ИА «Балашов».

Итак, по мнению балашовцев (по крайней мере, тех, кто принял участие в голосовании), тройка самых нарядных учреждений города выглядит следующим образом. Третье место отдано офису МСУП «Благоустройство и озеленение». Немногим больше голосов было подано за оформление здания МОУ СОШ №16 (второе место). Ну, а вне конкуренции на этот раз оказалось новое здание Балашовского драматического театра, которое набрало максимальное количество голосов и, соответственно, заняло первое место.

Победителей и призеров конкурса тепло поздравил и вручил им дипломы, призы и памятные подарки заместитель главы администрации района по архитектуре, градостроительству и ЖКХ М. И. Захаров.

"БП" №№15-16 от 31 января.