В память о Крещении Спасителя

Так уж повелось, что в январе православные христиане в разницей буквально в несколько дней отмечают сразу два праздника, относящихся к главным в церковном календаре.

Первый - это, конечно, Рождество Христово, традиционно празднуемое 7 января. И второй, тоже очень важный и по-своему знаковый праздник – Крещение Господне или Богоявление, ежегодно отмечается 19 января.



Несведущий человек может задаться вопросом, чем же столь важен праздник Крещения Господня (по поводу Рождества вопросов, как правило, не возникает, здесь и так все очевидно: рождение Бога в человеческом обличье на нашей грешной земле – событие само по себе, мягко говоря, весьма неординарное).

Дело в том, что именно с момента принятия Крещения Господом и Богом нашим Иисусом Христом в 30-летнем возрасте в водах реки Иордан от одного из самых великих пророков Иоанна Предтечи, которого еще называют Крестителем, принято считать началом трехлетнего служения Христа. Основные моменты этого трехлетнего служения, конечно, знакомы всем, кто хоть раз открывал Евангелие. Не говоря уже о том, чем это служение в конце концов завершилось: пленение Христа в Гефсиманском саду, допросы, издевательства, распятие, мучительная смерть на кресте, последующее воскресение из мертвых, вознесение…

А почему же «Богоявление»?

Ответ на этот вопрос мы также находим в Библии. Как свидетельствуют евангелисты, в тот момент, когда Иисус вошел в воду, с неба раздался голос: «Сей есть сын Мой возлюбленный, на нем Мое благоволение», и одновременно с этим на Иисуса опустился белоснежный голубь.

Христиане трактуют это однозначно: в момент крещения Иисуса людям была явлена триединая сущность Бога. Глас небесный – Бог-Отец, собственно Иисус, принимающий крещение, – Бог-Сын и в образе голубя – Дух Святой. Поэтому праздник Крещения Господня имеет и еще одно название – Богоявление.

В память об этом эпохальном событии накануне праздника (в так называемый крещенский сочельник) вот уже более двух тысячелетий во всех православных храмах проходят особые торжественные церковные службы. Одной из особенностей таких служб является освящение воды, после чего эта самая вода приобретает необычные свойства: способна снимать недуги, исцелять болезни, долгое время не портиться.

19 января епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий в кафедральном соборе Архангела Михаила при большом стечении верующих совершил Божественную литургию, по окончании которой также совершил чин Великого освящения воды.

В этот же день состоялся и традиционный Крестный ход на так называемую иордань, на реку Хопер. Здесь Владыка Тарасий также совершил чин Великого освящения воды (на снимке). Когда Его Преосвященство опустил в воду крест, в небо были выпущены голуби, как бы символизирующие Святой Дух. Затем все желающие смогли совершить омовение в заранее вырубленной и приготовленной проруби-иордани (на снимке). Многие верующие искренне полагают, что святая вода обладает свойством смывать все накопившиеся за год грехи, а потому недостатка в желающих окунуться в ледяную купель не наблюдалось…

"БП" №№15-16 от 31 января.