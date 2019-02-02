Здоровья и счастья!

Василий Никанорович Савенков – пожалуй, один из самых известных и уважаемых представителей старшего поколения балашовцев. Это человек уникален во многих отношениях и, в первую очередь, конечно, своей продолжительной и весьма насыщенной жизнью.



Трудно поверить, но на днях нашему замечательному долгожителю исполнилось 102 года!

В.Н. Савенков родился 20 января 1917 года в Красноярском крае. После школы поступил и через положенное время благополучно окончил Иркутское авиационное училище. Принимал участие в знаменитом воздушном параде 1 мая 1941 года. Тогда в самой атмосфере витало ощущение приближения неотвратимой войны. Но все надеялись, что война разразится нескоро, будет непродолжительной и обязательно на территории агрессора. И, разумеется, закончится нашей победой.

На самом деле все случилось далеко не так, как думалось… 22 июня 1941 года фашистские армады без официального объявления войны вторглись на территорию Советского Союза. 95-й авиационный полк, в котором служил тогда молодой летчик Василий Савенков, получил приказ охранять воздушное пространство над подступами к Москве.

Василий Никанорович воевал отважно, спуска врагу не давал. Не щадил и себя. Награждён двумя орденами Красной Звезды и двумя медалями «За боевые заслуги».

К слову сказать, наш земляк, наверное, один из немногих ныне живущих (если не единственный), кому довелось принять участие в двух знаковых воздушных парадах: памятном Первомайском 1941-года и легендарном Параде Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года.

В 1951 году В.Н. Савенков приехал в Балашов. Трудился на различных должностях в горкоме партии, более двух десятков лет проработал в автомотошколе ДОСААФ, где вёл секцию мотоспорта, подготовил и воспитал семь мастеров мотоспорта СССР. Активно занимался воспитательной работой с молодым поколением, курсантами БВВАУЛ. Вообще, значительную часть своей долгой жизни он отдал молодежи и детям. Вместе с супругой воспитал и двоих замечательных сыновей.

Поздравить заслуженного ветерана и долгожителя с 102-м днем рождения пришла целая делегация, возглавляемая заместителем главы администрации БМР О.А. Дубовенко.

Именинник получил в этот день поздравления от губернатора Саратовской области В.В. Радаева, руководства Балашовского муниципального района и Собрания депутатов БМР, от представителей Центра социального обслуживания населения г. Балашова, молодежной организации «Волонтеры Победы»…

Мы также присоединяемся ко всем поздравлениям и искренне желаем нашему дорогому долгожителю крепкого здоровья и всяческого благополучия.

"БП" №№13-14 от 29 января.