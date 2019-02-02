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Суббота, 2 февраля 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"Божественный свет Рождества"

Так называется новая выставка православных икон, открывшаяся на днях в стенах Балашовского краеведческого музея.
 

Данная выставка, подготовленная сотрудниками музея совместного с Балашовским епархиальным управлением и посвященная одному из главных православных праздников – Рождеству Христову, вызвала живейший интерес у балашовцев и гостей нашего города.
В начале мероприятия гостей поприветствовала директор БКМ С.В. Фетисова, которая  с удовлетворением отметила, что на протяжении уже нескольких лет успешно развивается и крепнет сотрудничество музея с Балашовской епархией. И нынешняя по-своему уникальная выставка – яркое тому подтверждение.
Почётным гостем праздничного мероприятия стал епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий. Владыка поздравил собравшихся в фойе музея с Рождением Христа – Сына Божьего, пожелал всем доброго здоровья, благополучия, заботливого и милосердного отношения к окружающим нас людям,  в том числе, разумеется, и к своим родным и близким.
Как справедливо отметила методист по научно-просветительской деятельности Балашовского краеведческого музея Л.А. Васильева, представляя нынешнюю экспозицию, икона является одним из ярких и массовых явлений православной культуры. Иконы создавались в монастырях и в деревенских избах, таёжных скитах и в учебных классах Российской академии художеств. Они создавались по заказам для храмов, для продажи на торжках и больших ярмарках, они приобретались для семейных молелен и божниц деревенских изб. Культ почитания икон зародился еще в эпоху раннего христианства во II веке. На Русь икона пришла из Византии в X веке с принятием христианства. Главным образом древнерусского иконописного искусства является образ Иисуса Христа, Спаса, Спасителя – как его называли на Руси. Подтверждением особого почитания Пресвятой Богородицы является существование более 800 канонов и изводов икон Божьей Матери, называемых праздниками.
Открывается выставка иконой «Рождество Христово». Здесь же представлены: икона «Двунадесятые праздники», датированная 1876 годом, икона Господа Вседержителя, Спаса Нерукотворного, а также иконы Божьей Матери «Тихвинская», «Иверская», «Смоленская» и чудотворная икона Божьей Матери «Утоли моя печали» 1812 года, любовно украшенная речным жемчугом.
Безусловным украшением выставки стали старинная икона «Рождество Пресвятой Богородицы», а также иконы святых, прославивших себя служением Господу: Святителя Николая Чудотворца Мирликийского и Митрофана Воронежского.
Музыкальным подарком для всех собравшихся в музее в этот праздничный день стало выступление коллектива-спутника народного ансамбля песни и танца «Хопёрская вольница» под руководством Анастасии Сидоровой, аккомпаниатор – Алексей Саврасов. Все участники концертной программы получили от Владыки рождественские подарки. 
"БП" №№13-14 от 29 января.
 