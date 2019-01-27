Об изменениях в движении маршрутного транспорта на территории Балашовского района.

В связи с ухудшением погодных условий, выпадением обильных осадков в виде снега и в целях обеспечения безопасности дорожного движения 24.01.2019 г. с 10:30 на территории Балашовского района ограничено движение маршрутных транспортных средств по маршрутам пригорода и межгороду во всех направлениях до улучшения погодных условий.



Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными и осторожными на дорогах! Чтобы не подвергать опасности себя и окружающих, водителям стоит отказаться от дальних поездок, по автодорогам вне населенных пунктов.

УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области.