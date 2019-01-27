Губернатор В.В.Радаев назвал журналистов коллегами и помощниками власти

В старый Новый год, 14 января 2019 года, в Детском театрально-концертном учреждении, расположенном в Саратове на улице Вольской, 83, больше известном саратовцам как старый добрый Театр юного зрителя им. Ю. Киселева, состоялось традиционное торжественное мероприятие по случаю Дня российской печати.



Надо сказать, День российской печати – пожалуй, единственный день для многочисленной пишущей и снимающей братии, а также для тех, кто по роду работы так или иначе связан с печатью, издательской деятельностью, когда представители всех этих очень разных, но в то же время удивительным образом связанных профессий оказываются на одной площадке не по какой-то профессиональной необходимости, а потому что – праздник. Общий. Один на всех.

Но, как очень точно подметил один из гостей, это, наверное, единственный в своем роде профессиональный праздник, когда виновники торжества работают даже на собственных «именинах». Что делать, такова лишь одна из «изюминок» журналистского ремесла.

Уже в фойе театра гостей встречали волонтеры, которые вручали каждому вновь прибывшему поздравительный пакет. В ожидании начала мероприятия журналисты имели возможность пообщаться, сфотографироваться на память на фоне огромного стенда, посмотреть представленные на своеобразной фотосушке фотографии фотокорреспондентов, на которых запечатлены будни коллег-журналистов.

«Акул пера», как принято называть журналистов, с профессиональным праздником приехали поздравить почетные гости: руководители региона, депутаты, представители общественности.

С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся в зрительном зале ТЮЗа обратился губернатор Саратовской области В.В. Радаев.

Отмечая высокий профессионализм и объективность журналистов региона, их верность принципам честности, Валерий Васильевич назвал представителей журналистского сообщества коллегами и помощниками власти.

- Вы – проводники наших идей, аналитики действий, критики недоработок. За что вам искренняя благодарность. Потому что, как сказал литературный критик и журналист Белинский, одни лишь комплименты создают простор для безделья. А вы нас держите в тонусе - своими публикациями, репортажами, сюжетами. Позволяете посмотреть на себя со стороны, а это всегда полезно. Поэтому сотрудничество власти и СМИ не перестанет быть результативным и выигрышным для всех. И прежде всего – для людей», - подчеркнул глава региона.

По словам В.В. Радаева, главными трендами завершившегося года стали добровольчество, наставничество, малое предпринимательство, социально ответственный бизнес. Журналисты наполняли эти темы конкретными судьбами, реальными героями.

«В саратовских СМИ работает немало авторитетных аналитиков, в том числе Вадим Рогожин, Николай Лыков, Дмитрий Козенко. Набирает популярность молодое поколение журналистов. Да, подчас остро, порою иронично вы реагируете на недоработки власти. Но ваше пристальное внимание – ценно для нас и всегда будет востребовано», - отметил губернатор.

При этом глава региона напомнил, что в 2018 году была возобновлена практика грантовой поддержки. На эти цели было выделено 10 млн рублей. В распределении средств участвовал саратовский Союз журналистов. «Мы понимаем, что редакциям, работающим в муниципалитетах, сегодня нелегко экономически. При этом ни одно издание не потеряно. «Районки» живут, но по-прежнему нуждаются в поддержке. Поэтому мною было принято решение предоставить в 2018 году всем 42-м муниципальным газетам финансовую помощь на общую сумму 10 млн рублей. А с учетом федеральных дотаций она превысила 26 млн рублей. Районные издания - наш приоритет, потому что, находясь ближе всего к жителям, они остаются для них основным источником информации обо всём, чем живет область», - сказал В.В. Радаев.

Напомнив, что наступивший 2019 год посвящен театральному искусству, глава области поручил региональному министерству культуры разработать положение о премии для СМИ «Саратов - театральный», которая учреждена специально для корреспондентов, активно освещающих культурную тему.

Ну, а журналистам В.В. Радаев пожелал много интересной работы, хороших новостей, здоровья и благополучия.

По сложившейся традиции большая группа сотрудников средств массовой информации региона, добившихся в минувшем году в своей профессиональной деятельности наиболее значимых результатов, получила из рук губернатора различные награды, призы, почетные грамоты и благодарности.

Затем слово было предоставлено министру информации и печати Саратовской области С.В. Бакал.

Светлана Винаидовна тепло поздравила коллег с профессиональным праздником, а также зачитала поздравительную телеграмму от секретаря Союза журналистов России и депутата Государственной Думы от Саратовской области Е.А. Примакова. Министр информации и печати также вручила почетные грамоты своего ведомства ряду сотрудников областных СМИ, в том числе и «Балашовской правды».

Журналистов Саратовской области в Днем российской печати также поздравили ведущий одной из старейших и популярнейших телепрограмм «Маркиза» А.А. Динес, уполномоченная по правам ребенка области Т.Н. Загородняя, директор исторического парка «Россия – Моя история» Д.А. Кубанкин, директор Приволжской книжной палаты В.В. Иванов.

Особого упоминания, пожалуй, стоит выступление председателя Саратовского регионального отделения Союза журналистов России Л.Н. Златогорской, которая отметила, что журналистика нашей области имеет не только давнюю историю, но также крепкие и славные профессиональные традиции. Достаточно сказать, что в минувшем 2018 году свой 100-летний рубеж перешагнули сразу четыре замечательные районные газеты: «Балашовская правда», «Петровские вести», «Хвалынская звезда» и «Аткарская газета». Редакторы газет-юбиляров были приглашены на сцену ТЮЗа и получили из рук Лидии Николаевны специальные дипломы.

Ну, а достойным завершением этого удивительного праздничного вечера стало выступление популярного саратовского музыканта и по совместительству брата известного журналиста Василия Уриевского.

Перед тем как начать концерт, Василий обратился к сидящим в зале виновникам торжества: «Хотя я не имею отношения к журналистике, тем не менее, от всей души поздравляю вас с этим профессиональным праздником». И продолжил шуткой о том, что когда-то, несколько лет назад, он закончил Школу юного журналиста СГУ, но на журфак его, увы, не взяли из-за троек.

Зато получился хороший музыкант, отмечу я. И уже вполне серьезно.

"БП" №№9-10 от 22 января.

