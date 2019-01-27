В ночь на Рождество

Рождество Бога и Спаса нашего Иисуса Христа наряду со Светлой Пасхой Христовой, отмечаемой каждый год в память о чудесном воскресении распятого и умершего на кресте Спасителя, являются двумя не только наиглавнейшими церковными праздниками, но и, пожалуй, стоят в ряду самых значимых событий в истории человечества.



Как гласит церковное предание, Иисус из рода Давидова, прозванный Мессией (Христом), родился более двух тысяч лет назад в небольшом провинциальном, если не сказать захудалом по тогдашним меркам городке Вифлееме. Это событие сопровождалось рядом необычных и даже чудесных обстоятельств и событий. Достаточно сказать, что будущий Спаситель всего человечества появился на свет в… загоне для скота. Так уж случилось, что в тот день, когда Дева Мария вместе со своим супругом Иосифом Обручником прибыли в его родной город, чтобы по приказу тогдашнего правителя принять участие во всеобщей переписи населения, Вифлеем оказался уже переполненным.

Здесь стоит отметить, что по действовавшим в те далекие времена правилам, чтобы быть переписанным, каждый человек обязан был к определенному сроку явиться в свой родной город. Именно поэтому Иосиф с Марией, которая на тот момент была уже на сносях, и оказались в Вифлееме, где, как уже отмечалось, им не нашлось места ни в гостинице, ни на постоялом дворе… Вот и вышло, что в ночь Рождества Святое семейство расположилось в обыкновенном загоне для скота, где родился на свет Богомладенец Иисус, которого первые часы жизни согревали своим дыханием окружавшие его животные. Конечно, тогда еще никто и подумать не мог, что этому младенцу, мирно посапывающему в яслях, предстоит через несколько десятков лет изменить весь мир. Что он станет самым известным человеком, Учителем, одним из самых великих пророков, что станет учить людей добру и любви, будет предан одним из своих учеников, подвергнется мученической и позорной в те жестокие времена казни на кресте, примет смерть, искупив тем самым грехи всего рода человеческого…

Из чудесных обстоятельств, сопутствовавших рождению Богомладенца, стоит упомянуть о ярчайшей звезде на небосклоне. Так называемая Вифлеемская звезда появилась в ночном небе как раз в момент рождения Иисуса, ее было хорошо видно даже днем. Именно она, по преданию, и привела к пещере, где лежал в яслях новорожденный Иисус, трех волхвов, которые принесли в дар будущему Спасителю рода человеческого свои знаменитые дары (ладан, золото и смирну).

Об этом библейском сюжете, в частности, напоминают импровизированные вертепы, устраиваемые в Рождественский сочельник (накануне собственно праздника Рождества) перед входом в любой православный храм. Такой же вертеп был организован и перед входом в кафедральный собор Архистратига Михаила, где в ночь с 6 на 7 января 2019 года при большом стечении верующих праздничную Божественную литургию совершил епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий. Владыке сослуживали священники Балашовской епархии.

А уже вечером этого дня здесь же епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий совершил Великую Рождественскую вечерню. По традиции на богослужение собрались священнослужители и прихожане нескольких храмов Балашовской епархии. К слову сказать, присутствовал на праздничной службе и глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков.

Во время богослужения состоялось награждение клириков очередными иерархическими знаками отличия. Церковных наград удостоились и некоторые миряне, потрудившиеся на благо православия. Епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий вручил медаль Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный» III степени заслуженному учителю России, руководителю кружка «Православная культура» гимназии №1 Н.А. Симоновой.

По окончании Великой вечерни владыка обратился со словам поздравления к собравшимся в храме балашовцам. В свою очередь от лица духовенства и мирян владыку Тарасия поздравил благочинный Ртищевского округа священник Илия Астахов.

Глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, поздравляя со светлым праздником Рождества Христова епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия, а также всех верующих, отметил значимый вклад балашовского духовенства в укрепление православной веры на территории нашего района, духовных традиций и сохранение семейных ценностей.



"БП" №№9-10 от 22 января.