"Палитрой красок дышит карнавал..."

В преддверии Нового года в концертном зале Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств (СОКИ) состоялось яркое и по-своему захватывающее действо – финал V областного фестиваля-конкурса карнавальных костюмов «На крыльях фантазии», в котором приняли участие более 150 юных артистов из числа воспитанников 14 образовательных учреждений как собственно города Балашова и Балашовского района, так и областного центра. Само же мероприятие традиционно проходит под эгидой популярной балашовской школы «Крылья».

Открывая финал, к участникам фестиваля-конкурса и многочисленным зрителям с приветственным словом обратился председатель правления «Фонда поддержки инновационного образования» г. Саратова Д.В. Коннычев, который поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал юным участникам конкурса ярких выступлений и убедительных побед.

Понятно, что столь представительный финал, где демонстрировались не только яркие краски и изысканные фасоны карнавальных костюмов, но и артистизм, мастерство тех, кто эти костюмы представлял, был немыслим без авторитетного и компетентного жюри. В состав судейской коллегии, в частности, вошли эксперты, имеющие немалый опыт работы в сфере культуры, искусства и образования, талантливые и творческие мастера своего дела. Помимо председателя жюри, уже упомянутого Дмитрия Викторовича Коннычева, в судейскую коллегию также вошли: заведующий кафедрой профессионального образования Саратовского областного института развития образования С.В. Шанин, заведующий сектором по воспитательной работе и дополнительному образованию управления образования администрации БМР Е.В. Щербак, преподаватель Балашовского филиала Саратовского областного колледжа искусств, заслуженный работник культуры РФ, член Союза театральных деятелей России О.Р. Майданюк, преподаватель высшей категории цикловой комиссии «Музыкальное искусство эстрады» БФ СОКИ О.С. Мовсесян.

Учитывая, что в фестивале принимали участие ребята самых разных возрастов, все они были поделены на две возрастные группы.

Надо сказать, тематическое разнообразие карнавальных костюмов, оригинальные концептуальные решения и сами выступления маленьких артистов на сцене произвели не только на членов жюри, но и на зрителей просто неизгладимое впечатление. Здесь были практически все герои любимых детских сказок и популярные мультяшные герои.

По сложившейся традиции в фестивале приняли участие юные модели из театра моды «Ариадна» лицея-интерната естественных наук г. Саратова, которые, в частности, представили удивительную композицию «Китай» и неоновое шоу «Код земли». Бесспорным украшением фестиваля также стало выступление хореографической студии «Крылья» под руководством Екатерины Загорняковой.

Экспертная комиссия, отсмотрев все представленные выступления и костюмы, после обсуждения вынесла свой вердикт.

В младшей возрастной категории дипломы за 1 место получили творческие коллективы «Ревю» (д/с «Ласточка») и «Богатырская сила» (д/с «Юбилейный»). Совсем немного победителям уступили их сверстники из творческих коллективов «Звездочка» и «Искорка» (д/с «Пчелка»), занявшие второе место. Ну, а дипломов за третье место удостоились мальчишки и девчонки из детского сада «Юбилейный»: творческие коллективы «Непоседы» и «Капельки».

В старшей же возрастной группе симпатии жюри распределились таким образом. Лучшими здесь были признаны воспитанники театральной студии «Страна чудес» (школа «Крылья») и творческий коллектив «Исток» (лицей-интернат г. Балашова). Дипломы за второе место получили участники творческих коллективов «Славяне» (школа «Крылья») и «Школьный театр» (СОШ № 15). Ну, а замкнули тройку лучших в этой возрастной категории участники Театра моды «Очарование» (Дом культуры с. Тростянка) и театральный коллектив «Добрый сказочник» (СОШ № 9).

"БП" №№9-10 от 22 января.