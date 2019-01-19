"Пусть метет метелица"

Театрализованное представление с таким названием прошло в один из последних дней 2018 года в МУК «Центр культуры БМР».



Актеры Балашовского драматического театра вместе с многочисленными юными жителями Балашовского района из числа одаренных детей младшего школьного возраста – победителей и призеров различных конкурсов и фестивалей, предметных олимпиад, а также спортивных соревнований устроили самое настоящее новогоднее сказочное приключение, где в непримиримой борьбе традиционно сошлись силы Добра и Зла. Чтобы вытащить из очередной передряги, устроенной зловредными разбойниками, Деда Мороза, Снегурочку и резвого розового поросенка, который, кстати говоря, символизирует 2019-й год, ребятам пришлось изрядно постараться. Они дружно пели, плясали, водили вокруг красавицы-ели хороводы. И, что важно, их усилия не пропали даром: зло, как всегда, было повержено, а добро, любовь и дружба победили.

С наступающим Новым 2019-м годом юных балашовцев поздравили главные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка. Глава БМР П.М. Петраков также обратился с поздравлениями к ребятам. Павел Михайлович, в частности, пожелал мальчишкам и девчонкам успехов в учёбе, новых ярких побед в творческих конкурсах и на спортивных соревнованиях.

Ну, а завершился праздник вручением сладких подарков от главы района.

"БП" №№7-8 от 17 января.