Ушедший в историю год оказался на редкость богатым на всякого рода юбилейные даты. Напомним, что, по сути дела, начался он 100-летним юбилеем газеты «Балашовская правда», который мы вместе с нашими уважаемыми читателями отметили 26 января.

Можно сказать, что и завершился 2018-й год тоже на вполне бравурной ноте. Так, в декабре сразу два замечательных, по-своему даже знаковых учебных заведения города отметили два не менее замечательных юбилея: Балашовский институт Саратовского университета праздновал 85-летие, а МОУ СОШ №5 – 100-летний юбилей.



Торжества по случаю 85-летнего юбилея главной кузницы педагогических кадров Балашова состоялись в Балашовском драматическом театре.

Поздравить именинников со столь значимой датой приехало много ученых с громкими именами, преподавателей-коллег из других вузов страны. Среди прочих здесь, в частности, были ректор СГУ им. Н.Г.Чернышевского А.Н. Чумаченко, проректор по учебной работе И.Г. Малинский, проректор по научно-исследовательской работе А.А. Короновский, проректор по среднему профессиональному образованию и социальной работе О.Е. Нестерова, проректор по международной деятельности Д.Н. Конаков, руководитель приоритетных проектов и программ Е.Г. Елина, учёный секретарь И.В. Федусенко…

Стоит ли говорить, что на юбилей родной альма-матер собрались преподаватели института, в том числе и прошлых лет, студенты, а также выпускники института-юбиляра. Многие из них, к слову сказать, ради такого случая приехали даже из удаленных уголков нашей Родины.

«Галактика Балашовского института СГУ» - так несколько претенциозно, но вполне оправданно организаторы назвали этот удивительный вечер. Гостям и виновникам торжества предстояло совершить далекое межпланетное путешествие на своеобразном космическом корабле. Старт, что вполне логично, был дан на планете…Альма-матер. Ну, а своеобразным третьим членом экипажа, управляющим вместе с ведущими вечера космическим «челноком», стал бортовой компьютер, разумеется, с искусственным интеллектом.

Для начала гостям был представлен небольшой, но весьма содержательный видеоролик об истории зарождения, становления и развития института. Разумеется, главными героями фильма стали выдающиеся учёные и преподаватели, в разные годы работавшие в стенах этого прославленного учебного заведения. Большой отрезок фильма посвящен современной жизни Балашовского филиала СГУ.

Много различных перипетий (исключительно приятных) предстояло пережить в этом путешествии членам «космического корабля» и его пассажирам. На пути им встречались талантливые артисты с красочными концертными номерами, видные земляне, «жители» других планет… И все они неизменно признавались в любви и искреннем уважении Балашовскому институту, а также работающим и работавшим здесь прежде людям.

Поздравляя юбиляров, ректор СГУ им. Н.Г. Чернышевского А.Н. Чумаченко отметил, что в следующем году будет отмечаться 100-летие педагогического образования в Саратовской области. «Изумительная педагогическая история Балашовского института позволяет нам сейчас говорить о том, что эти годы институт развивался, - подчеркнул Алексей Николаевич. - 85 лет – это практически непрерывный путь вверх, это путь успеха. Более 30 тысяч выпускников работают и укрепляют славу Балашовского института во всех уголках нашей страны и за ее рубежами. Мы уже 20 лет вместе, и я могу с полной уверенностью и гордостью сказать, что вы – наш коллектив. Я уверен, что нас ждёт замечательное будущее».

А.Н. Чумаченко вручил нынешнему директору БИ СГУ А.В. Шатиловой подарок в честь юбилея. За высокие достижения в профессиональной деятельности и в связи с 85-летием Балашовского института большая группа преподавателей учебного заведения получила из рук ректора СГУ благодарности и почетные грамоты ректора Саратовского университета, а также грамоты министерства образования Саратовской области.

В этот вечер было огромное количество поздравлений в адрес юбиляров: от губернатора Саратовской области В.В. Радаева, от депутата Саратовской областной думы С.Б. Суровова, от председателя Собрания депутатов Балашовского района А.Г. Рыжкова, от администрации Балашовского муниципального района (поздравительный адрес главы БМР П.М. Петракова зачитал его заместитель по социальным вопросам О.А. Дубовенко, сам, кстати говоря, как и Андрей Георгиевич, в свое время окончивший Балашовский институт), от главы МО город Балашов В.И. Якубовича, от учительского сообщества Балашова, от епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия…

Разумеется, было и немало наград.

Отдельных слов благодарности и оглушительных аплодисментов удостоились ветераны педагогического труда, отдавшие в свое время десятки лет жизни работе в Балашовском институте.

Поздравления чередовались концертными номерами в исполнении творческих коллективов города, собственно института и студенческого клуба СГУ.

Своеобразный итог этого юбилейного вечера подвела директор БИ СГУ А.В. Шатилова.

«Юбилей – это не только торжественное мероприятие, а анализ настоящего момента и оценка перспектив развития института, - сказала Алла Валерьевна. - Хочу отметить, что благодаря слаженной и чёткой работе коллектива, наш филиал остаётся в системе высшего образования России и сохраняет свои позиции. Мы продолжаем успешно решать основные задачи в сфере подготовки педагогических кадров. Мы очень ценим, что являемся частью большой университетской семьи, поэтому от имени всего коллектива хочу выразить искреннюю признательность руководству Саратовского университета и лично А.Н. Чумаченко за моральную и материальную поддержку филиала. Пользуясь случаем, также благодарю преподавателей и сотрудников вуза, с которыми не первый год вместе работаем и добиваемся общих впечатляющих результатов».

"БП" №№7-8 от 17 января.