Добро пожаловать в этот мир, маленькая Ева!

Есть в Балашовском муниципальном районе трогательная традиция – чествовать первенца года. Оно, конечно, для нас каждый человек дорог. Но, согласитесь, малыш, первым появившийся на свет в наступившем году, все же в известном смысле, пусть даже и в символическом, отличается от своих одногодок.



Причем в последние годы замечена интересная тенденция: в нечетные годы первыми рождаются девочки, а в четные – мальчики. Судите сами: в 2017-м году первой на свет в Балашовском родильном доме появилась София Голубчикова, в 2018-м счет первенцам открыл уже «богатырь» Леонид Пономарев. А теперь угадайте с двух раз, кто родился в нашем районе первым в наступившем году. Разумеется, девочка. К чему бы это? Возможно, таким образом сама природа поддерживает своеобразный гендерный баланс. Как знать…

Малышка, появившаяся на свет в Балашовском роддоме 1 января в 13 часов 45 минут по местному времени, получила красивое женское имя Ева. Ее рост составил 53 сантиметра, вес 3550 граммов.

4 января 2019 года новорожденную Еву и ее счастливую маму Елену Александровну Сопрыженкову навестила в роддоме целая делегация, состоявшая из представителей районной власти, отдела ЗАГС, местных СМИ.

Поздравления главы БМР П.М. Петракова и председателя районного Собрания депутатов А.Г. Рыжкова по случаю рождения дочери Евы семье Сопрыженковых передал заместитель главы администрации района по социальным вопросам О.А. Дубовенко. Кроме того, Олег Александрович вручил Елене Александровне памятный подарок и пожелал новорожденной (которая, к слову сказать, на протяжении всего этого времени безмятежно спала в специальной каталке рядом с мамой) и ее семье здоровья, удачи и благополучия.

Главный специалист-эксперт отдела ЗАГС по г.Балашову и Балашовскому району Л.В. Сухова также поздравила счастливую маму с рождением дочери и вместе с подарком вручила ей свидетельство о рождении Евы Александровны Сопрыженковой за №1.

Между прочим, у Евы есть старший брат Кирилл, которому уже 13 лет, и, как и всем родным, ему, конечно, не терпится увидеть сестренку.

Когда этот номер «Балашовской правды» выйдет в свет, малышка Ева с мамой, конечно, уже будут дома. Мы поздравляем семью Сопрыженковых с рождением дочери.

Ну, а новорожденной хочется сказать: «Маленькая Ева! Добро пожаловать в этот мир! Пусть все у тебя сложится удачно, и ты будешь здорова, счастлива, успешна во всех смыслах этого слова!».

"БП" №№5-6 от 15 января.

