Электронное будущее говорит тебе: «Здравствуй!»

За окном XXI век всё быстрее и надёжнее увлекает всех нас в то самое футуристическое будущее, которое в свое время нашло яркое отражение в фантастических книгах, фильмах, в мечтах. Более того, порой современность определенно превосходит ожидания прежних эпох и дарит даже на бытовом уровне новые возможности, о которых, положим, полвека назад мы и не задумывались.

К такого рода новациям можно отнести и начало реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», который должен значительно расширить возможности простых граждан, обыкновенных балашовцев. Здесь, к примеру, можно сказать о получении муниципальных услуг в электронном виде, которое уже стало реальностью, - такие услуги ныне предоставляются администрацией Балашовского муниципального района на портале государственных и муниципальных услуг.

Чтобы детально разобраться в данном вопросе, корреспондент «Балашовской правды» на днях встретился и пообщался с председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом, заместителем главы администрации БМР по сельскому хозяйству И.Ю. Шишкиной.



- Ирина Юрьевна, какие способы получения муниципальных услуг существуют сегодня на территории Балашовского района?

- Существуют три основных способа получения муниципальных услуг. Во-первых, личное обращение в соответствующее ведомство (орган власти). Во-вторых, через Многофункциональный центр города «Мои документы» (МФЦ г. Балашов), расположенный по адресу: ул. Ленина, 12. И, наконец, в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

- Насколько я понял, все они у нас актуальны на данный момент. Не так ли?

- Как показывает практика, сегодня большая часть населения предпочитает пользоваться получением услуг в обычном формате, то есть, посещая учреждения лично, собирая множество документов на бумажном носителе. А потому эти балашовцы тратят значительное время на заполнение разного рода документов, на посещение различных ведомств. Однако столь многотрудному процессу сегодня уже есть альтернатива - получение муниципальных услуг в электронном виде. Ведь именно для преодоления означенных проблем и был создан Единый портал государственных и муниципальных услуг. Его основными целями являются снижение административных барьеров, упрощение процедуры предоставления услуг и сокращение сроков их оказания, а также внедрение единых стандартов для обслуживания граждан, проживающих на различных территориях.

Пожалуй, уже многие граждане слышали от знакомых и друзей о портале «Госуслуги» (www. gosuslugi.ru) и о том, что сегодня намного проще воспользоваться этим порталом, нежели как раньше, по старинке бродить по кабинетам. Ведь в противном случае человеку нужно записаться на прием, отпроситься с работы, чтобы посетить то или иное учреждение, отстоять в очереди и, в конце концов, быть может, получить то, из-за чего, собственно, и затевалось все действо... Поэтому сегодня каждый, кто хотя бы слышал о потрале «Госуслуги», вправе знать, что плюсов и преимуществ в получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде на «Госуслугах» значительно больше, чем они себе представляют.

- В чем же состоят преимущества при получении муниципальных услуг в электронном виде, которые предоставляются непосредственно администрацией Балашовского муниципального района? Каким образом можно приобщиться к столь позитивному процессу?

- Человек, только-только узнавший о сайте «Госуслуги», конечно, задастся вопросом: «Каковы преимущества, и как подключить услуги?». Поэтому надо сказать, что для того, чтобы начать пользоваться порталом «Госуслуги», необходимо зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. Регистрация представляет собой достаточно простой и быстрый процесс. Зарегистрироваться на портале можно даже без документов. Однако в таком случае пользователь не получит доступ к большинству услуг.

Также следует подчеркнуть, что в случае возникновения трудностей при самостоятельной регистрации на портале «Госуслуги», любой гражданин вправе обратиться в МФЦ «Мои документы», взяв с собой паспорт и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором указан страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Специалисты центра поддержки помогут зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» и начать пользоваться порталом.

Окончание в "БП" №№5-6 от 15 января.

