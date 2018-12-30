Распоряжение администрации Балашовского муниципального района Саратовской области от 27.12.2018 г. №2211-р

О проведении конкурса новогоднего оформления среди учреждений Балашовского муниципального района



На основании Устава Балашовского муниципального района, в целях популяризации празднования Нового Года и Рождества Христова, стимулирования творчества коллективов предприятий, учреждений и организаций Балашовского муниципального района:

1. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) организовать и провести конкурс новогоднего оформления среди учреждений Балашовского муниципального района;

2. Утвердить Положение о проведении конкурса новогоднего оформления среди учреждений Балашовского муниципального района согласно Приложению №1;

3. Утвердить состав рабочей группы по проведению конкурса новогоднего оформления среди учреждений Балашовского муниципального района согласно Приложению №2;

4. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации;

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на

заместителя главы администрации Бапашовского муниципального района по

архитектуре, градостроительству и ЖКХ, и.о. руководителя аппарата

администрации М.И. Захарова.

П.М. ПЕТРАКОВ, глава Балашовского муниципального района.

