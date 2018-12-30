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Воскресенье, 30 Декабрь 2018 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Распоряжение администрации Балашовского муниципального района Саратовской области от 27.12.2018 г. №2211-р

О проведении конкурса новогоднего оформления среди учреждений Балашовского муниципального района
 

На основании Устава Балашовского муниципального района, в целях популяризации празднования Нового Года и Рождества Христова, стимулирования творчества коллективов предприятий, учреждений и организаций Балашовского муниципального района:
1. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) организовать и провести конкурс новогоднего оформления среди учреждений Балашовского муниципального района;
2. Утвердить Положение о проведении конкурса новогоднего оформления среди учреждений Балашовского муниципального района согласно Приложению №1;
3. Утвердить состав рабочей группы по проведению конкурса новогоднего оформления среди учреждений Балашовского муниципального района согласно Приложению №2;
4. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации;
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Бапашовского муниципального района по
архитектуре, градостроительству и ЖКХ, и.о. руководителя аппарата
администрации М.И. Захарова.

П.М. ПЕТРАКОВ, глава Балашовского муниципального района.
 