Сергей Суровов провел приемы граждан в Балашове и Романовке

18 декабря в рамках очередной рабочей поездки в Балашовский и Романовский районы депутат Саратовской областной думы (фракция «Единая Россия») Сергей Суровов провел личные приемы граждан, которые обратились к парламентарию за помощью в разрешении различных социально-бытовых вопросов.



В Романовке на депутатский прием пришли 13 человек с просьбами о содействии в приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, помощи в восстановлении жилья и другими. Один из жителей Романовки обратился к областному депутату с просьбой об оказании материальной поддержки на восстановление дома после пожара. Помощь заявителю была оказана сразу же по ходу приема. Заместитель председателя ветеранской организации Романовского района Алевтина Пчелинцева попросила парламентария оказать содействие в поощрении к Новому году членов организации, способствующих активному развитию ветеранского движения в районе. Вопрос был решен положительно, помощь оказана в полном объеме. Трем местным жительницам были переданы необходимые для лечения медицинские препараты. Также во время приема Сергей Суровов передал более 600 новогодних подарков представителям Дома пионеров и школьников и Центра социального обслуживания населения Романовского района.

В Балашове на прием к депутату пришли 10 человек. Представителям ветеранских организаций Балашовского района – Алевтине Никитиной и Анатолию Маштакову – парламентарием была передана материальная помощь для поощрения к Новому году членов местных организаций. Директору районного Центра социальной помощи семье и детям «Семья» Ольге Бандовской были вручены 600 новогодних подарков для воспитанников учреждения. Заслуженному работнику культуры РФ Александре Сушковой, автору книги «Зоренька» – любовь моя» Сергей Суровов передал тираж издания, посвященного истории становления и развития одного из самых известных и популярных коллективов самодеятельности Балашовского района – народного ансамбля песни и танца «Зоренька». Книга была издана также при поддержке областного депутата.

Во время приема трем заявителям были переданы жизненно необходимые лекарственные препараты, одному местному жителю оказана материальная помощь на газификацию жилья.

Представителям управлений образования администраций Романовского и Балашовского районов парламентарий вручил тираж сборника рисунков, эссе и сочинений школьников, которые принимали участие в творческих конкурсах «Я рисую свои права» и «Конституция детских сердец», организованных областным депутатом к 25-летию Конституции РФ. Сборник будет презентован всем победителям конкурса, а также передан во все школы и библиотеки Романовского и Балашовского районов.

В завершение приемов в Романовском и Балашовском районах Сергей Суровов встретился со школьниками – победителями традиционного конкурса «Лучший ученик», который также ежегодно проводится при поддержке областного депутата. Ребята рассказали о своей поездке в Москву, о посещении Государственной Думы РФ, об обзорной экскурсии по столице нашей Родины. Директор романовской школы Светлана Семенова и представитель управления образования БМР Наталья Живайкина выразили искреннюю благодарность парламентарию от учеников, учителей и родителей за организацию конкурса и возможность ежегодно знакомиться с достопримечательностями столицы и работой федерального парламента, которой удостаиваются лучшие школьники районов.

"БП" №№193-194 от 27 декабря.