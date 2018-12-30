Завершился Год добровольца

К сожалению или к счастью, но наш мир устроен таким образом, что все в нем преходяще и все рано или поздно заканчивается. Вот и Год добровольца (волонтера), которым в России был объявлен 2018-й год, тоже подходит к своему логическому завершению. Чтобы сразу снять интригу, скажем, что наступающий 2019-й год в Российской Федерации объявлен Годом театра.



Однако вернемся к Году добровольца (волонтера), официальное и торжественное закрытие которого в Балашовском муниципальном районе состоялось 5 декабря, в День волонтера, в кинотеатре «Победа». Здесь собрались те, кто сделал помощь ближнему смыслом своей пока еще очень юной жизни.

С завершением Года добровольца (волонтера) в России земляков поздравил заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко.

Он, в частности, поблагодарил балашовских добровольцев за их неравнодушие, за активное участие в организации и проведении мероприятий, прошедших в рамках Года добровольца (волонтера) как на территории нашего района, так и далеко за его пределами. Ведь не секрет, что некоторые наши земляки в уходящем году осуществляли волонтерскую деятельность в рамках крупных общероссийских и даже международных мероприятий, в том числе и спортивной направленности. Олег Александрович вручил дипломы волонтерам и волонтерским отрядам. А начинающие добровольцы получили из рук директора Балашовского филиала регионального Центра «Молодежь плюс» О.А. Комочковой личные книжки волонтера – официальные документы, которые не только удостоверяют принадлежность их владельцев к благородному движению добровольцев, но и являются своеобразным портфолио, где отмечаются славные дела добровольцев (волонтеров).

Призыв вступать в движение добровольцев и помогать людям прозвучал и от доцента кафедры физической культуры и спорта БИ СГУ им. Н. Г. Чернышевского А.В. Попова.

В фойе кинотеатра была организована фотосушка «Волонтеры в лицах», где можно было увидеть кадры мероп-риятий и акций, которые проводят добровольческие организации города Балашова.

Ну, а завершилась церемония официального закрытия Года добровольца (волонтера) в Балашовском районе премьерным показом полнометражного документального фильма о добровольцах «#Яволонтер. Истории неравнодушных», созданного в рамках медиа-проекта «#Яволонтер».

"БП" №№193-194 от 27 декабря.