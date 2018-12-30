Самые нарядные

Подведены итоги смотра-конкурса среди образовательных учреждений на лучшую подготовку к Новому году и Рождеству Христову в части тематического оформления фасадов зданий и прилегающей территории.



Специально созданное жюри подошло к своей работе достаточно объективно и скрупулезно. Судьи, в частности, отметили, что практически все учреждения, принявшие участие в данном смотре, стремились соблюсти главные критерии конкурса, уделив серьёзное внимание декоративной подсветке, наличию тематических баннеров, оформлению прилегающей территории учреждений. Ведь все это вкупе призвано создать для горожан неповторимую атмосферу новогоднего праздника. И в этом смысле можно смело констатировать, что цель конкурса вполне достигнута.

Напомним, что сам смотр-конкурс проходил по нескольким номинациям.

В номинации «Лучшее праздничное оформление дошкольного учреждения» лучшим признано праздничное оформление МАДОУ д/с «Юбилейный» г. Балашов (зав. Н.И. Селиванова). Второе и третье места заняли соответственно МДОУ д/с «Звездочка» г. Балашов (зав. Ю.Ю. Николаева) и МДОУ д/с «Сказка» с.Тростянка (зав. В.Н. Бабичева).

В номинации «Лучшее праздничное оформление учреждения дополнительного образования» не было равных МУДО ДШИ № 1 (дир. И.Е. Черникова). Совсем немного уступили МУДО ДШИ № 2 (дир. В.В. Войнова) – 2 место и МУДО «Балашовская ДХШ им. В.Н. Бочкова» - 3 место.

В номинации «Лучшее праздничное оформление общеобразовательного учреждения» победителями признаны: МОУ «Гимназия № 1» (дир. С.А. Изгорев); МОУ СОШ № 3 (дир. Л.А. Зенкевич); МАОУ СОШ № 15 (дир. Г.И. Непершина) и МОУ СОШ № 16 (дир. С.А. Рыбалкина).

Поздравляем всех победителей и призеров.

"БП" №№193-194 от 27 декабря.