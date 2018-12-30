О молодежной политике, подготовке к Новому году, подписной кампании и не только

шла речь на состоявшемся на днях, видимо, последнем в уходящем году заседании постоянно действующего совещания при главе БМР.



В частности, здесь были рассмотрены сразу четыре вопроса: «О реализации полномочий в сфере государственной молодежной политики на территории Балашовского муниципального района. Итоги работы молодежи Балашовского района в Год добровольца (волонтера)», «Об организации и проведении праздничных новогодних мероприятий. О подготовке и проведении новогодних мероприятий в общеобразовательных учреждениях. Организация зимних школьных каникул», «О ходе подписной кампании на 1 полугодие 2019 года» и «О работе в городе Балашове Балашовского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области».

С информацией по первому вопросу повестки перед участниками ПДС выступил консультант отдела информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации БМР А.А. Буренин. Как рассказал Алексей Алексеевич, в Балашовском районе сегодня проживают около 18 тысяч молодых людей в возрасте 14-30 лет. Большая их часть является активными участниками самых разных как по форме, так и по содержательному наполнению мероприятий: форумов, социальных акций, конференций, творческих фестивалей, конкурсов и смотров. Только в уходящем 2018 году прошло более восьми сотен подобных мероприятий.

На площадке МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» под одной крышей собраны сразу несколько районных объединений школьников: городской клуб старшеклассников «Лидер», детско-подростковая организация «Радуга», местное отделение Российского движения школьников, юнармейское движение, Школа юных космонавтов им. А.А. Леонова, поисковый отряд «Рубеж», отряд общественного движения «Юный друг полиции» и др.

Важную роль в осуществлении молодежной политики на территории района играют местные отделения федеральных движений «Российский союз молодежи», «Молодая гвардия Единой России», «Волонтеры Победы», регионального центра «Молодежь плюс», а также некоммерческие организации: «Молоды», «Открытый диалог», фонд поддержки молодежных инициатив «Держава».

В 2018 году реализация молодежной политики осуществлялась в рамках муниципальных программ «Молодежь Балашовского муниципального района» и «Молодежь МО город Балашов» по нескольким важным направлениям.

Докладчик кратко остановился на наиболее заметных мероприятиях и акциях, которые реализовывались на территории нашего района в течение 2018 года.

Одним из наиболее масштабных событий уходящего года стал Х юбилейный молодежный образовательный форум «Хопер», который каждый год проходит на базе детского оздоровительного лагеря «Колос». Подсчитано, что за все годы проведения данного форума в нем приняли участие более двух тысяч талантливых молодых людей из десятков регионов России.

В целях развития творческого и интеллектуального потенциала молодежи в районе было проведено более полусотни акций и мероприятий данной направленности. Самым ярким событием года стал фестиваль «Студенческая весна», в конкурсной программе которого приняли участие 55 творческих коллективов и исполнителей, представляющих балашовское студенчество.

2018 год, как известно, в России был объявлен Годом добровольца (волонтера). О мероприятиях, прошедших в Балашове в рамках Года добровольца (волонтера), рассказали методист Центра дополнительного образования «Созвездие», руководитель поискового отряда «Рубеж» А.О. Булгаков, директор Балашовского филиала регионального Центра «Молодёжь плюс» О.А. Комочкова, социальный педагог Балашовского медицинского колледжа Т.В. Гладкова (рассказала о деятельности волонтерского отряда «Сердце Данко»).

О подготовке к празднованию Нового года участникам ПДС доложил начальник управления культуры, спорта и туризма администрации БМР С.А. Коблов. Сергей Александрович уверил, что праздничная программа мероприятий, как всегда, будет весьма насыщенной и разнообразной. Здесь будут и традиционные праздничные утренники в учреждениях культуры, а также в детсадах и школах города и района, и благотворительные концерты, в том числе спектакль Балашовского драматического театра. Традиционные елки и новогодние подарки от главы БМР, депутатского корпуса. Весьма интересной и разнообразной обещает быть и спортивная программа, правда, здесь многое будет зависеть от погоды.

Разумеется, поздравят земляков с наступившим Новым годом руководители города и района, губернатор Саратовской области В.В. Радаев и президент страны.

Начальник управления образования администрации БМР В.В. Шатковская рассказала о ходе подготовки к проведению новогодних мероприятий в общеобразовательных учреждениях и об организации предстоящих зимних школьных каникул.

О ходе подписной кампании на первое полугодие 2019 года на старейшее общественно –политическое периодическое издание района газету «Балашовская правда» рассказал и.о. главного редактора «Балашовки» А.А. Максудов.

А уже под занавес заседания ПДС о деятельности в г.Балашове филиала ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области» доложила начальник филиала Н.М. Башканова.

"БП" №№191-192 от 25 декабря.