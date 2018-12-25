XVIII Съезд «Единой России» принял ряд ключевых решений

Делегация от Саратовской области приняла активное участие в работе XVIII Съезда партии «Единая Россия», который прошел в Москве 7-8 декабря. На пленарном заседании Съезда и последовавшем за ним Президиуме Генерального совета Партии был принят ряд знаковых решений, которые выработали делегаты и участники дискуссионных площадок. В работе Съезда приняли участие Президент РФ Владимир Путин и Председатель Партии, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. На Съезде работали более 3500 делегатов и гостей из всех регионов РФ.



На пленарном заседании Съезда Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что главная задача «Единой России» – поддержание авторитета партийцев. При этом «Единая Россия» должна стать Партией настоящего прорывного развития страны. «Важнейшее для Партии дело – это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить. Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим», – призвал Путин участников Съезда.

Он рассчитывает, что «Единая Россия» «сделает все необходимое для утверждения и внутри Партии, и в обществе в целом политической культуры – дискуссии, атмосферы диалога, доверия, сотрудничества со всеми политическими силами России и, как крупнейшая политическая сила страны, сама выйдет на новый уровень в своей деятельности, станет партией настоящего прорывного развития России».

Председатель Партии Дмитрий Медведев поддержал предложение участников площадки «Обновление» об уточнении ценностных ориентиров членов Партии и создании идеологической преамбулы в Уставе «Единой России». «Базовые ценности все эти годы, по сути, остаются неизменными. Они нам и так понятны. Это – благополучие человека, гражданина нашей страны, единство и суверенитет нашего государства, лидерство, для того чтобы развивать нашу страну, нашу Россию», – заявил Медведев, выступая на пленарном заседании Съезда.

По словам Председателя «Единой России», «вся деятельность должна быть подчинена соблюдению ценностных ориентиров, и каждый член Партии обязан руководствоваться ими как на работе, так и в повседневной жизни».

Одним из ключевых стало решение о предоставлении грантовой поддержки общественно значимых проектов первичных отделений «Единой России». По итогам рассмотрения заявки, первичное отделение сможет получить на реализацию своего проекта до 200 тысяч рублей. Еще одно предложение касалось работы дискуссионных платформ «Единой России» – их усовершенствуют в соответствии с основополагающими ценностями Партии: Благополучие человека, Лидерство и развитие, Единство и суверенитет страны. Кроме того, Партия будет ежегодно формировать рейтинг региональных депутатов на основе оценок однопартийцев. Рейтинг укрепит взаимодействие в регионах депутатов Законодательных собраний и Гордум с первичным партийным звеном. Результаты рейтинга будут учитываться при поддержке того или иного кандидата от Партии на следующий политический цикл. Также на Съезде было объявлено о готовности к запуску нового партийного проекта «Чистая страна», помимо этого «Единая Россия» перезапускает свою обучающую программу – Высшую партийную школу.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что на прошедшем Съезде партии «Единая Россия» рассматривалось много важных вопросов. Это развитие сельских территорий, городской среды, поддержка гражданских инициатив, экология, рост экономики. «Приоритетные на ближайшую перспективу задачи обсуждались как на дискуссионных площадках, так и на пленарном заседании. Безусловно, одна из главных тем – реализация национальных проектов. Ведущая роль в их продвижении отводится регионам.

Саратовская область примет участие во всех двенадцати проектах, это пятьдесят федеральных программ. Все они направлены на улучшение качества жизни населения и будут проводиться в тесной совместной работе с жителями. С учетом их мнений и предложений. Власть, как сказал Владимир Путин, должна слушать и слышать людей.

За шесть лет регион получит беспрецедентные средства – более 200 миллиардов рублей. В практической реализации – это новые детские сады, медицинские и спортивные центры, капитальный ремонт учреждений культуры, восстановление дорожной сети, развитие отдаленных территорий. Другими словами все то, что позволит региону выполнить поставленную Президентом задачу – сделать качественный рывок. И мы к этой работе готовы», – сказал, комментируя итоги работы XVIII Съезда партии «Единая Россия» Валерий Радаев.

Секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России», председатель областной Думы Иван Кузьмин подчеркнул, что в в своем политическом докладе Председатель нашей Партии Дмитрий Анатольевич Медведев четко, по пунктам поставил конкретные задачи перед всеми членами «Единой России». Они напрямую связаны с теми вопросами, которые мы обсуждали в течение двух дней работы дискуссионных площадок Съезда. Прежде всего, это обновление нашей партийной работы, это взаимодействие с населением, внимание ко всем задачам, которые люди ставят перед «Единой Россией». Всем партийцам необходимо отдавать отчет в своей работе. Осознавать, что если региональное отделение, местный исполком берется за решение вопроса, он обязательно должен быть доведен до логичного завершения. С участием всех заинтересованных людей, независимо от их политических взглядов», – прокомментировал .

Отдельно он высказался по поводу выступления на Съезде «Единой России» Президента РФ Владимира Путина. «Это очень мощное, сильное выступление, несмотря на то, что небольшое по времени. Самый главный вопрос, который обозначил глава государства, касается того, что если люди идут во власть или в члены «Единой России» и не ставят при этом для себя определенной цели, направленной на помощь людям, то это неправильно. Саратовское региональное отделение Партии ранее провело внутренний аудит и избавилось от двух тысяч членов «Единой России», которые утратили связь с партийной организацией. Таким в «Единой России» делать нечего. В выступлении Путина было конкретно сказано, что если идешь в партию, идешь во власть, необходимо себя полностью отдавать работе с людьми», – сказал Кузьмин.

