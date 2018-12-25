Юбилей основного закона

12 декабря 2018 года в Российской Федерации отметили День Конституции. Ныне действующий Основной закон страны был принят на общероссийском референдуме 1993 года и вступил в силу 12 декабря того же года, когда текст новой Конституции был опубликован в Российской газете. Таким образом, получается, что нынешний День Конституции был 25-м - юбилейным.



В преддверии Дня Конституции Российской Федерации в МУК «Центр культуры БМР» состоялось торжественное мероприятие «Россия - это мы!», посвящённое 25-летию принятия Основного закона страны.

Мероприятие началось с исполнения академическим хором филиала Саратовского областного колледжа искусств (СОКИ) в городе Балашове Государственного гимна Российской Федерации и демонстрации небольшого видеосюжета об истории зарождения и становления в нашей стране института Конституции.

С Днем Конституции России балашовцев и гостей города поздравил председатель Собрания депутатов Балашовского муниципального района А.Г.Рыжков.

Андрей Георгиевич, в частности, отметил, что с момента принятия ныне действующей Конституции Российской Федерации в стране, в обществе произошла масса очень важных, подчас эпохальных событий. Мы пережили сложные 90-е годы, когда рушился старый и нарождался новый социально-политический строй, претерпевала кардинальные изменения экономика, промышленность. Пережили мы и 2000-е годы, когда формировалась экономическая стабильность, когда наша страна возвращала себе устойчивые позиции в мире… Сегодня мы видим, что у нас возрождается державность, мощь нашей страны, появляется уважение к России, которое когда-то было утеряно.

А.Г. Рыжков не только пожелал всем землякам добра, мира, благополучия, ощущения причастности к великой державе, но и вручил наиболее выдающимся из них грамоты и благодарственные письма различных уровней.

Свой подарок балашовцам к этому празднику традиционно подготовили местные творческие коллективы. В праздничной концертной программе приняли участие: образцовый хореографический ансамбль танца «Туесок», оркестр духовых инструментов, танцевальная группа заслуженного коллектива народного творчества ансамбля песни и танца «Зоренька», вокальное трио «Оберег» (Е. Козлова, Т. Щербакова, И. Селифанова), ансамбль казачьей песни «Исток», а также солисты: Николай Загудаев, Инна и Максим Селифановы.

"БП" №№189-190 от 20 декабря.