"Берегиня" собирает друзей

На протяжении трех дней в нашем городе, на базе Саратовского областного филиала колледжа искусств в Балашове, проходил традиционный открытый фольклорный конкурс-фестиваль «Берегиня».



Данный фестиваль является не только одним из наиболее зрелищных и массовых, но еще и едва ли не самым престижным в ряду подобного рода творческих смотров. Нынешний фестиваль-конкурс «Берегиня» Балашов принимал уже в 12-й раз, и он стал по-своему рекордным: для участия в конкурсе было подано 193 заявки. Всего же за победу боролись более 700 участников, в том числе 53 ансамбля и 140 солистов из пяти регионов нашей страны. Одной из самых представительных вполне предсказуемо стала творческая делегация балашовских артистов. Наряду с ними своим творчеством в эти три дня поделились, в частности, жители Поворинского и Борисоглебского районов Воронежской области, ансамбли и солисты из Урюпинского района Волгоградской области, студенты Российской Академии музыки им. Гнесиных (Москва), Московского государственного института культуры (г. Химки), Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, Самарского государственного института культуры, Саратовского областного колледжа искусств и его филиала в городе Балашове. Весьма достойна была представлена наша Саратовская область. В частности, на фестиваль в Балашов приехали солисты и творческие коллективы из Турковского, Романовского, Ртищевского, Калининского, Самойловского, Аркадакского районов, из Энгельса и Саратова.

В холле Балашовского филиала СОКИ в первый день конкурсной программы работала специализированная выставка, где были представлены различные поделки мастеров народных промыслов, сувениры, русские народные костюмы. К слову, о костюмах. Все участники фольклорного фестиваля-конкурса были облачены в соответствующие народные костюмы. От всего этого великолепия, от разнообразия фасонов, пестроты красок, цветов, узоров поначалу даже рябило в глазах.

Традиционно почетное право открыть конкурсную программу в первый день фестиваля было доверено признанным мастерам, хранителям песенных традиций родного края, неод-нократным лауреатам всероссийских и международных фольклорных конкурсов: Анне Ивановне Мамаевой (Балашов), Елене Максимовне Щербаковой (с. Бобылевка, Романовский район), Наталье Анатольевне Резчиковой (Волгоградская область), которая не только блестяще исполнила несколько народных казачьих песен, но и презентовала свои новые сборники казачьих песен и передала часть из них в дар Балашовскому филиалу СОКИ. Нет сомнений, что они очень пригодятся здешним студентам в их занятиях. Тем более, что в эти сборники были вложены еще и два диска с записями песен.

Очень тепло зрители и участники принимали семейный ансамбль Уваркиных (станица Добринка, Урюпинский район Волгоградской области). Это по-своему уникальный коллектив потомственных казаков в девятом поколении (полтора месяца назад в семье Уваркиных появился на свет еще один маленький казак Михаил Иванович Уваркин, так что знаменитая казачья мудрость, которая гласит, «Казачьему роду нема переводу», в данном конкретном случае обретает буквальное воплощение).

Конечно, трудно в одной газетной заметке передать все самые волнующие и яркие события трех дней фестиваля-конкурса. Да, наверное, оно и не очень-то надо. Кому это было действительно интересно, увидели все своими глазами.

Одно можно сказать точно: народные песенные традиции в России и в XXI веке живут и развиваются. И это не может не радовать, ведь Россия всегда была сильна именно своими вековыми традициями. В том числе песенными.

"БП" №№189-190 от 20 декабря.

