Вода - это жизнь!

За окном бойко кружила первая декабрьская метель, а в плавательном бассейне «Университетский» Балашовского института Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского было на редкость шумно, весело и очень даже тепло, буквально как в тропиках. И это было вполне логично. Поскольку в самом начале календарной зимы здесь состоялись масштабные городские соревнования по плаванию, посвященые знаменательному событию в жизни вуза - 85-летию БИ СГУ.



Соревнования получились по-настоящему интересными, красочными, жаркими. В турнире принимали участие около ста юных балашовцев (2000 – 2011 годов рождения), занимающихся плаванием в плавательном бассейне «Университетский» на регулярной основе.

Чтобы поболеть за своих спортсменов, в тот день в бассейн пришли их родители, бабушки, дедушки, просто знакомые. А потому на местах для зрителей буквально яблоку негде было упасть, что, согласитесь, бывает у нас далеко не на всех спортивных соревнованиях.

Как и положено, перед началом турнира состоялся парад юных пловцов. Прозвучал Гимн Российской Федерации. В свою очередь, начальник административно-хозяйственной службы БИ СГУ В.В. Попов от всей души поприветствовал участников соревнований, а также передал поздравления спортсменам от директора БИ СГУ А.В. Шатиловой. Кроме того, Василий Владимирович вручил почетные грамоты целому ряду специалистов плавательного бассейна, которые уже не первый раз обеспечивают его качественную и столь полезную для нашего города работу.

Ну, а затем ведущая спортивного праздника, председатель Студенческого клуба БИ СГУ Е.В. Абраамян пригласила на старт главных виновников торжества – юных балашовских пловцов. В зависимости от возрастной группы соревноваться им пришлось в плавании вольным стилем или на спине на дистанциях от 25 до 50 метров…

На водных дорожках развернулись захватывающие, бескомпромиссные плавательные баталии. Бассейн буквально «оглушили» восторженные возгласы и приветствия многочисленных болельщиков. Ведь состязания пловцов – это настоящее шоу. И когда ты становишься свидетелем столь яркого зрелища, погружаешься в атмосферу незабываемого действа, то сам словно принимаешь участие в турнире.

Всего более двадцати соревновательных заплывов состоялись в тот зимний день. Конечно, в каждом были и свои победители, и пловцы, финишировавшие сразу после лидеров. А по окончании состязаний, как и положено, все призеры были награждены медалями и призами, предоставленными БИ СГУ.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Балашовской правды» начальник административно-хозяйственной службы БИ СГУ В.В. Попов уже по окончании турнира, с каждым разом количество участников таких состязаний становится всё больше.

«Интерес к плаванию в Балашове с каждым годом растет, - сказал Василий Владимирович. - У нас есть уже свои достижения, которыми мы можем гордиться. Поскольку наши ребята занимают первые места не только на городских, областных, но и на всероссийских турнирах. Также очень приятно, что поболеть за своих юных спортсменов приходят целыми семьями: мамы, папы, бабушки, дедушки... А тем, кто до сих пор лежит на диване, у телевизора, я бы пожелал, как минимум, один раз прийти в бассейн и начать свой путь к здоровому образу жизни. Ведь давно замечено, что тот, кто приходит к нам хотя бы один раз, потом занимается плаванием, приобщается к здоровому образу жизни на постоянной основе!».

В свою очередь инструктор по спорту БИ СГУ, мастер спорта СССР по плаванию О.Ю. Вдовенко подчеркнул, что такие соревнования дают юным спортсменам неоценимый опыт, являются своего рода спортивным праздником для детей. Ведь сегодня в бассейне «Университетский» занимаются, учатся плавать много юных балашовцев. И это очень важно в плане безопасности. Дело в том, что нередко люди тонут в водоемах из-за банального неумения плавать. «Но чтобы такого не случалось, нужно приходить к нам в бассейн, где мы всех научим плавать, подружим их с водой. Ведь вода – это жизнь!» – отметил Олег Юрьевич.

Что ж, вот таким жизнеутверждающим получился юбилейный турнир в бассейне «Университетский», который в полной мере выполняет свои социальные функции по формированию здорового образа жизни у балашовцев.

"БП" №№189-190 от 20 декабря.