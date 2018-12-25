Избран новый председатель Общественного совета района

Состоялось очередное заседание Общественного совета Балашовского муниципального района. В нем, помимо членов Общественного совета, приняли участие глава БМР П.М. Петраков, заместитель председателя Собрания депутатов Балашовского района С.М. Гладков, представители районной администрации, журналисты местных СМИ.



Первым делом был решен кадровый вопрос. Дело в том, что возглавлявший Общественный совет с 2016 года В.А. Половинко какое-то время назад обратился к коллегам с просьбой освободить его от занимаемой должности по личным причинам. На этом посту его сменил вошедший недавно в состав Общественного совета по рекомендации Собрания депутатов БМР Г.Е. Костырев.

Надо сказать, Геннадия Егоровича в Балашовском районе хорошо знают и уважают. Он родился в Балашове в 1954 году. В 1977 году с отличием окончил Балашовский государственный педагогический институт и остался работать в своей альма-матер на кафедре математики.

Работал на различных должностях в БГПИ, затем в Балашовском институте (филиале) СГУ им. Н.Г. Чернышевского, где продолжает трудовую деятельность по настоящее время. Доцент.

Избирался депутатом Совета МО город Балашов трех созывов.

За кандидатуру Г.Е. Костырева члены Общественного совета проголосовали единогласно.

Затем уже под председательством нового руководителя балашовские общественники обсудили нынешнее состояние дел в Балашовском районе. С небольшим, но весьма обстоятельным докладом об этом выступил глава БМР П.М. Петраков.

Павел Михайлович, в частности, отметил, что на протяжении уже довольно длительного времени выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений осуществляется без задержек, отсутствуют также просрочки по текущим налоговым и иным обязательным платежам.

Были отмечены положительные результаты и в работе по благоустройству города, сельских населенных пунктов. За минувшие два года в Балашове было отремонтировано 60 дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроены две улицы города и начаты масштабные благоустроительные работы на городской набережной реки Хопер.

Отмечались и проблемы. Одним из самых серьезных проблемных вопросов, по мнению главы района, остается недостаточность бюджетных средств для исполнения всех полномочий, законодательно закрепленных за органами местного самоуправления.

В ходе последовавшей дискуссии были высказаны различные мнения и суждения о стратегии развития нашего района на ближайшие годы.

"БП" №№187-188 от 18 декабря.