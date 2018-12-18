Шансон - как много в этом звуке для сердца русского слилось

Так уж вышло, что прошедшая осень во многом для любителей музыки вообще и популярной музыки, в частности, прошла под знаком шансона. И тому было, по крайней мере, две причины, как водится, одна радостная и приятная, другая, увы, печальная.



Начнем с последней. 1 октября в возрасте 94 лет во Франции скончался один из самых известных шансонье Шарль Азнавур.

Армянин по происхождению, Шарль Азнавур был не только автором и исполнителем песен, он стал для целого поколения французов, да и не только для них, олицетворением шансона, его душой.

Не секрет, что шансон любят и в России. Здесь, правда, этот жанр трактуется несколько шире и включает в себя и так называемые блатные песни, и значительный пласт авторской песни, городского фольклора…

Признаться, я никогда особо не любил шансон, в особенности в русском его варианте. Разве что песни Владимира Высоцкого всегда слушал с удовольствием. А потому на "Вечер шансона", который устроили в одну из ноябрьских суббот популярный балашовский артист Андрей Конаныхин и его сподвижники по клубу авторской песни "Привал" в Центре культуры БМР, пошел скорее по служебной необходимости. Ну, и заодно, чтобы вывести в свет свою тещу, приехавшую недавно из Крыма. Очень уж ей нравится то, что делают наши артисты. Да, вероятно, в Крыму такого не увидишь…

Не часто мне приходится признавать свою неправоту. Скажу честно, это был тот самый редкий случай.

Прежде всего, поразило количество зрителей, пришедших на представление, - зал был забит до отказа. С другой стороны, это-то как раз и неудивительно, ведь клуб авторской песни "Привал" - один из самых популярных у нас творческих коллективов. Поэтому вполне логично, что у него так много друзей и преданных поклонников. И все-таки, как стало очевидно уже в ходе представления, люди пришли сюда не только ради "Привала", но и ради шансона. Практически все прозвучавшие со сцены песни (за исключением разве только нескольких совершенно новых, которые представил один из новичков клуба авторской песни "Привал" Валерий Орлов) зал исполнял вместе с артистами. К слову сказать, основу концертной программы составили хиты на все времена таких наших звезд шансона, как Александр Розенбаум, Александр Новиков, Вилли Токарев, Елена Ваенга, Михаил Шуфутинский, Владимир Высоцкий, Андрей Макаревич и многих других.

Стоит упомянуть и о том, что "приваловцам" удалось создать неповторимую атмосферу встречи в импровизированном кафе старых добрых друзей, которым есть что вспомнить, есть что выпить и есть что спеть. И зрители в зале были вовсе не сторонними наблюдателями, а такими же участниками этого удивительного действа.

Не обошлось и без интриги. По сценарию все эти старые друзья (Павел Воробьев, Татьяна Захарова и Валерий Борисов, Владимир Быков, Алексей Невзоров, Галина Овчаренко, Сергей Карьянов, Алена Земцова, Ярослав Мазалов, Наталья Алексеева, Сергей Левчук, Николай Загудаев, Анастасия Мельникова, Алексей Коннов) собираются в одном месте по инициативе одной из участниц клуба авторской песни "Привал". Как водится, говорят за жизнь, поют песни, делятся сокровенным. И периодически задаются вопросом: "А чего, собственно, мы все тут собрались?".

И лишь под занавес концерта выясняется, что все эти замечательные люди собрались на одной сцене ради того, чтобы таким оригинальным образом поздравить руководителя клуба авторской песни "Привал" Андрея Конаныхина с юбилеем. Да, в это верится с трудом, но Андрею Конаныхину 20 ноября исполнилось уже 55 лет. Две пятерки - это весьма символично.

Сам юбиляр исполнил в конце концерта популярную песню "Старое кафе", которую посвятил своей маме, всем друзьям и поклонникам творчества клуба авторской песни "Привал".

Мы же еще раз поздравляем замечательного земляка, прекрасного артиста с юбилеем и благодарим за работу, за творчество, за шансон.

"БП" №№185-186 от 13 декабря.